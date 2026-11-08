Сериозен трус на пазара на употребявани коли

Дългогодишното правило, че автомобилите с вътрешно горене (ДВГ) запазват препродажната си стойност много по-добре от електрическите, бързо губи давност. Растящите цени на горивата и нарастващият интерес към електрическата мобилност принуждават лизинговите компании и големите автопроизводители спешно да преоценят остатъчната стойност на своите автопаркове.

Финансовият директор на Volkswagen Group Арно Антлиц вече призна за нарастващия риск от спад в цените на употребяваните конвенционални автомобили. Повод за притеснение има и при Audi (срив на оперативната печалба с 26%), а лизинговото подразделение на VW намали прогнозите си за годишна печалба до 3,5 млрд. евро. За разлика от тях, от BMW отчитат положителен сигнал – поскъпване на употребяваните електромобили.

По данни на Dataforce през септември електрическите коли са достигнали 30% дял от европейския пазар (спрямо 21% година по-рано). В Германия разликата в запазената стойност между ДВГ и електромобили е свита от 10 на 6 процентни пункта, а във Великобритания някои 3-годишни модели (като Mini Electric и Polestar 2) са поскъпнали с над 20% за последните 6 месеца. Тази динамика изправя лизинговия сектор пред нова реалност, форсирана от променените потребителски нагласи и навлизането на по-достъпни електрически модели.