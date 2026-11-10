Немски автомобилен гигант разкри съдбата на ДВГ

Mercedes-Benz няма намерение да се отказва от двигателите с вътрешно горене в близките десетилетия. По време на среща с медиите в Индия главният изпълнителен директор на компанията Ола Калениус заяви, че преходът към електромобили е мащабен процес, който ще отнеме между 20 и 25 години. По думите му традиционните двигатели ще останат на пазара поне още 10 до 15 години.

За да гарантира бъдещето им, германският гигант инвестира сериозно в адаптацията на конвенционалните си агрегати към стандарта Euro 7. В гамата се запазват както V8 и V12 двигателите за най-високия клас, така и дизеловите опции, които остават ключови за лекотоварните и големите пътнически модели, изминаващи над 60 000 – 70 000 км годишно.

Паралелно с това марката подготвя мащабна продуктова офанзива от 40 нови модела през следващите три години, обхващаща бензинови, дизелови, хибридни и електрически автомобили. Този 15-годишен хоризонт е ясен знак за шофьорите, пътуващи на дълги разстояния, че могат спокойно да заложат на поне още един традиционен автомобил.