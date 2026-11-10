Повече спокойствие и възможности за развитие с до 30% отстъпка за бизнес решения от Vivacom

Vivacom предлага до 30% отстъпка за 2 години при комбиниране на две или повече бизнес решения в рамките на кампанията „Бизнес великани“. Офертата обединява три ключови направления – свързаност, сигурност и киберзащита, като включва мобилен план Unlimited 200, видеонаблюдение и обучения по киберсигурност за до 20 служители. Атрактивното предложение е достъпно за всички бизнес клиенти на телекома до 31 декември 2026 г.

„С кампанията „Бизнес великани“ Vivacom предлага решения, които помагат на компаниите да посрещат уверено ежедневните предизвикателства и да се възползват от новите възможности за развитие. Независимо дали става въпрос за ресторант, хотел, магазин, строителна компания или медицински център, всеки бизнес има нужда от надеждна комуникация, сигурност и добре подготвени служители. С трите решения от кампанията отговаряме на тези ключови потребности, като осигуряваме на предприемачите повече спокойствие и контрол върху ежедневните процеси, за да могат да се фокусират върху развитието на своя бизнес“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

За да бъдат винаги на разположение на своите клиенти и партньори, компаниите могат да разчитат на мобилния план Unlimited 200, който осигурява неограничени минути, SMS и мобилен интернет в България, както и неограничени разговори и SMS в роуминг в ЕС. Планът предлага достъп до 5G мрежата на Vivacom със скорост до 200 Mbps, 42 300 MB за роуминг в ЕС и 3000 MB за роуминг в 13 държави извън ЕС. Това е особено полезно за търговски представители, куриерски и транспортни компании, строителни екипи и служители, които работят на различни локации и трябва да поддържат постоянна връзка. Включеният за 12 месеца достъп до EON Mobile app с над 60 канала, Arena Play, Diema Xtra и MAX Sport Plus обогатява мобилната услуга с допълнителни дигитални ползи.

Повече спокойствие за собствениците на бизнес осигурява цялостното решение за видеонаблюдение, което им позволява да следят своите обекти в реално време. Услугата включва мобилен план Unlimited Traffic 10 с неограничени данни със скорост до 10 Mbps, камера TP-Link Tapo C501GW и включен 12-месечен абонамент за Tapo Care за облачно съхранение на данни. Така собствениците на магазини могат да наблюдават търговските си обекти, хотелиерите – общите пространства в местата за настаняване, а строителните предприемачи – оборудването и материалите на строителните площадки. Решението е подходящо и за складове, паркинги, офиси и производствени помещения, като осигурява по-добра видимост и контрол върху обектите и активите.

За по-добра защита срещу дигиталните заплахи Vivacom предлага и обучения по киберсигурност за до 20 служители. Програмата обхваща основно обучение (NIS2 Awareness), информационен бюлетин на всеки три месеца и опреснително обучение след 12 месеца. Услугата е полезна за бизнеси от различни сектори, които ежедневно работят с лични и чувствителни данни – медицински и дентални практики, счетоводни и адвокатски кантори, хотели, магазини и финансови посредници. Обученията помагат на служителите да разпознават потенциални онлайн заплахи и да ограничават риска от човешки грешки, като допринасят за защитата на фирмената информация и репутацията на компанията.

С „Бизнес великани“ Vivacom дава възможност на компаниите да комбинират решения за свързаност, сигурност и киберзащита според своите потребности и да получат до 30% отстъпка за целия 24-месечен срок на договора. Така телекомът подкрепя бизнеса с технологии, които улесняват ежедневната работа и създават условия за развитие.

Повече информация за кампанията „Бизнес великани“ и условията на предложението може да откриете на vivacom.bg.