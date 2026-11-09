Важно за ваучерите за храна. Тези суми горят

От следващата година месечният таван на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро. Сумите над 102 евро обаче ще бъдат облагани със 7% данък. Решението на кабинета отвори дискусия за ползите от ваучерите, разходите по обслужването им и съдбата на парите, които служителите не успеят да похарчат.

Как работи системата? Работодателят закупува ваучерите и ги предоставя на служителите чрез оператор. За работещите услугата е безплатна – те не плащат такси или комисионни. Поддръжката на инфраструктурата за разплащания обаче има своята цена, обясниха от Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

От бранша подчертават, че ваучерите функционират в затворена мрежа от търговски обекти и затова не бива да се сравняват директно с банковите карти. Това посочи Таня Обущарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.

Според икономиста Стоян Панчев увеличаването на тавана е изгодно за търговците, работниците и работодателите. Основният губещ от промяната според него е Министерството на финансите.

Любопитен момент е и какво се случва с неизползваните средства. Ако служителят не похарчи ваучерите си в определения срок, сумата се губи за него. Парите обаче не остават нито при работодателя, нито при работника.

„Тези пари отиват в специална сметка, наблюдавана от НАП. Те не могат да бъдат използвани от работодателя и от работника, затворени са в тази сметка и се наблюдават от държавата“, обясни Панчев.

За хората, които редовно получават ваучери, те остават удобно средство за разплащане. Самите потребители твърдят, че не се притесняват да забравят да ги използват.