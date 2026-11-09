БАКБ достига 40% ръст на депозитите от клиенти

В края на третото тримесечие на 2026 год., в условията на динамична макроикономическа среда, Българо-американска кредитна банка запазва своя устойчив растеж и затвърждава пазарните си позиции.

Общите активи на банката нарастват с 34.46% на годишна база и достигат 1,919 млн. евро, значително изпреварвайки отчетения за банковата система ръст от 15,84%.

Кредитният портфейл на БАКБ в края на септември 2026 год. достига 1,070 млрд. евро и нараства с 12.74% спрямо същия период на 2025 год., при 16.41% отчетен ръст за банковия сектор.

Фокусът на банката в кредитирането на граждани води до увеличаване на кредитите за домакинства с 19.91% на годишна база, при 20.99% ръст на банковия пазар. Атрактивните лихвени условия и гъвкавите схеми на финансиране обуславят добрите резултати в сегмента.

БАКБ отчита ръст на фирменото кредитиране от 12.59% към края на септември 2026 год. спрямо същия период на 2025 год., при ръст от 12.05% за банковата система. Банката запазва последователен фокус върху бизнес клиентите, като развива дългосрочни партньорства и предлага финансови решения, съобразени с конкретните потребности и етапа на развитие на бизнеса. Резултатите произтичат от стратегията на банката да подкрепя устойчивата икономика и активното й присъствие в сегмента на бизнес банкирането.

Привличането на средства от клиенти бележи значителен ръст от 40.03% в края на третото тримесечие на 2026 год., при 13% ръст на пазара, което отразява високото доверие на потребителите и бизнеса.

Разширяването на клиентската база и активното й обслужване допринасят за увеличение на нетния доход от такси и комисионни със 17.16% към края на септември 2026 год., спрямо същия период на 2025 год., при 4.85% ръст на банковата система. Развитието на кредитния портфейл обуславя ръста на нетния доход от лихви на БАКБ със 17.80% на годишна база, при 21.26% за банковия сектор.

В края на септември 2026 год. банката отчита собствен капитал, адекватен на рисковия профил и качеството на активите и достатъчен за осъществяване на дългосрочното изпълнение на стратегическите й цели.

Пълните отчети на Българо-американска кредитна банка, както и цялостният доклад на ръководството на банката са налични на корпоративния сайт https://www.bacb.bg/bg/za-investitori в секция „Връзка с инвеститорите“.