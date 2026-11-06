Докладът за устойчивост на tbi bank поставя акцент върху дигитализацията, инвестициите в хора и подкрепата за обществото

tbi bank публикува Доклад за устойчивост за 2025 г., в който проследява напредъка си в областта на отговорното банкиране в България, Румъния и Гърция. Ръководството на банката продължава да заема проактивна позиция чрез действия, насочени към прозрачност и устойчиво развитие според най-актуалните стандарти, като публикува третия си доклад за устойчивост, изцяло съобразен с Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (CSRD и ESRS). Документът обобщава екологичните и социалните инициативи, както и подхода на tbi bank към корпоративното управление, защитата на клиентите и отговорните иновации.

Дигитализацията продължава да бъде в основата на развитието на tbi bank. През 2025 г. около 73% от заявленията за потребителско финансиране са подадени през дигитални канали, които значително улесняват достъпа до финансови услуги за клиентите. Банката продължава и усилията си за ограничаване на използването на хартия чрез централизирано управление на процеси и заявки в собствената вътрешна CRM система SYNCRO, както и с допълнителни мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Инвестициите в хора, образование и квалификация са друг важен приоритет за банката. Към 2025 г. екипът на tbi bank включва служители от 22 националности. Компанията активно насърчава професионалното им развитие и приобщаващата работна среда. Второто издание на Академията dataXperience, създадена съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), привлече над 50 студенти, които работиха по практически бизнес задачи и data проекти. Двама от тях получиха парични стипендии за продължаване на образованието си в УНСС, а други двама спечелиха шестмесечен платен стаж в tbi bank, с потенциал за дългосрочно развитие в компанията.

Социалната ангажираност също заема важно място в дейността на банката. Сред инициативите през миналата годината са подкрепа за деца с увреден слух и осигуряването на основни домакински електроуреди за възрастни хора в отдалечени български населени места, в партньорство с фондация „1% промяна“.

Докладът представя и начина, по който tbi bank интегрира принципите на устойчивостта в корпоративното управление и управлението на риска. Банката продължава да поставя специален фокус върху киберсигурността, защитата на личните данни и интересите на клиентите, в това число предоставайки ежедневно банкиране без такси със супер приложението tbi bank app и карта neon.