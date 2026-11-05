ОББ с приз за „Бизнес трансформация“ от наградите „Мениджър на годината“

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, заслужи приза в категория „Бизнес трансформация“ от годишните награди „Мениджър на годината“, които списание „Мениджър“ организира за 19-ти пореден път. Домакин на церемонията по традиция бе Софийската опера и балет. Наградата в категория „Бизнес трансформация“ връчи Рени Миткова-Тодорова, председател на съвета на директорите на „ЕОС Матрикс“, и бе приета от Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни, операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

„За мен е огромна чест да приема наградата на ОББ в категория „Бизнес трансформация“. Приемам я преди всичко като признание за нашата стратегическа визия за бъдещето, а също и за смелостта ни да се променяме дори когато сме успешни. Чрез нашата нова стратегическа посока на развитие Екосфера, ОББ и останалите компании от KBC Group в България, свързваме финансиране, застраховане, лизинг на автомобили, партньорства и дигитално обслужване в интегрирана финансова екосистема. През 2026 г. успешно реализирахме екосферите „На път“ и „Моят дом“. И в двете екосфери се стремим да бъдем проактивен партньор на клиентите си и да им предлагаме цялостни решения от избора на автомобил или жилище до тяхното финансиране, поддръжка, защита и управление.

Да променяш нещо, което работи успешно, да започнеш трансформация на модела, когато бизнесът ти се развива по-добре от всякога, е проява на визионерство и лидерство. В ОББ не чакаме средата да породи спешността за промяна, а създаваме условията за бъдещото си развитие. За нас да бъдем визионери означава да виждаме отвъд днешния успех и да изпреварваме потребностите на клиентите с нужните решения още сега. Знаем, че бизнесът и средата ще продължат да се променят, а финансовата сфера ще привлича все повече компании от други сектори. Затова създаваме среда, в която новите идеи могат да се превръщат в реални решения и увличаме колегите си да бъдат съавтори на промяната. Благодаря на нашите служители за отворения ум, страстта и смелостта да вървим напред заедно, на партньорите ни – за подкрепата, и на нашите над 1 млн. клиенти на ОББ Мобайл – за доверието, което дава смисъл на всичко, което правим“, сподели иновационният лидер на KBC Group в България.

Отличието в категория „Бизнес трансформация“ поставя във фокуса компаниите, които са променили начина си на работа и могат да покажат конкретни резултати от тази промяна. Финалисти в категорията, чиято конкуренция пребори ОББ, бяха Вестител БГ, Консентрикс Сървисиз България, Нестле България и Пейнетикс.

За ОББ това е поредното признание за постиженията на банката в областта на дигитализацията и иновациите през 2026 г., като по-рано през годината извоюва още отличия, сред които „Най-добра дигитална банка в България“ от Еuromoney Awards for Excellence, „Нaй-дoбpaтa инoвaтивнa дигитална бaнĸa“ и „Нaй-добро банково приложение в Бългapия за 2026 г.“ за ОББ Мобайл cпopeд Glоbаl Fіnаnсе и др.