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Избират топмениджър за 2014 г.

Избират топмениджър за 2014 г.

Известни са вече десетимата топмениджъри, сред които ще бъде избран един победител в националния конкурс "Мениджър на годината 2014". Сред тях са Иван...

15 октомври | 18:30
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