Радев го удари на флирт с бизнеса
За пореден път вдигна юмрука - този път срещу бюджета
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За пореден път вдигна юмрука - този път срещу бюджета
Иновативната платформа go.dzi.bg осигурява на клиентите на ДЗИ изцяло дигитално изживяване
Наградата е признание за професионалистите, показали през настоящата година изключителни лидерски качества и професионализъм
Това е Светла Несторова от "Булстрад"
Петър Андронов получи кристалната статуетка в осмото издание на конкурса Банкерът Петър Андронов е мениджър номер 1 на 2015 г. Главният изпълнителен...
Известни са вече десетимата топмениджъри, сред които ще бъде избран един победител в националния конкурс "Мениджър на годината 2014". Сред тях са Иван...
София. Десет висши ръководители на компании се класираха за финалния етап на шестото поредно издание на конкурса "Мениджър на годината", който се орга...
Рекорден брой кандидати за приза "Мениджър на годината 2013" отчитат организаторите на конкурса. 73-ма ръководители от бизнеса вече подадоха документи...