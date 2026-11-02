Банките въвеждат нова защита за парите ни! Важна промяна от 1 декември

Голяма промяна в банковите преводи ще осигури допълнителна защита на парите ни и ще намали риска от измами и грешни плащания. От 1 декември 2026 г. банките в България започват поетапно да въвеждат новата услуга „Проверка на получателя“, която автоматично ще установява дали името на човека или фирмата съответства на посочения IBAN.

Проверката ще се извършва за секунди, преди клиентът да потвърди превода, и ще бъде напълно безплатна. До 1 януари 2027 г. всички банки и други доставчици на платежни услуги в страната трябва да предлагат новата възможност, съобщават от Асоциацията на банките в България.

Банката ще проверява на кого действително изпращаме парите

Новата услуга носи името Verification of Payee (VoP), или „Проверка на получателя“. Нейната основна цел е да предпазва клиентите от ситуации, при които парите попадат по грешна сметка заради неправилно въведени данни или опит за измама.

Досега при нареждане на банков превод най-важният идентификатор беше IBAN-ът на получателя. Ако в него има грешка, средствата могат да бъдат изпратени към сметка, различна от желаната, дори когато клиентът е написал правилно името на човека или фирмата.

С новата система банката ще сравнява въведеното име с това на действителния титуляр на сметката. Резултатът ще се появява преди окончателното потвърждаване на плащането, което дава възможност евентуалната грешка да бъде открита навреме.

Проверката ще се прилага при обикновени и незабавни кредитни преводи в евро, включително при плащания чрез мобилно и интернет банкиране, както и при нареждане на превод в банков клон.

Четири съобщения ще показват дали всичко е наред

Клиентите няма да се налага да правят нищо допълнително, за да използват услугата. Както досега, ще въвеждат името на получателя и неговия IBAN, а проверката ще се извършва автоматично.

Преди потвърждаването на превода ще се появява един от четири възможни резултата.

Пълно съвпадение означава, че въведеното име отговаря на името на титуляря на посочената банкова сметка. Това е знак, че данните съответстват и клиентът може да продължи с плащането.

Частично съвпадение ще се показва, когато имената са близки, но не напълно еднакви. В този случай клиентът ще може да види името, свързано със сметката, и да прецени дали трябва да коригира въведените данни.

Няма съвпадение означава, че посоченото име не съответства на титуляря на IBAN-а. Това е предупреждение, което не бива да се пренебрегва.

Проверката не може да бъде извършена ще се появява при временен технически проблем или когато банката на получателя все още не предлага услугата.

Какво да направим, ако банката ни предупреди за грешка

Най-важното правило е да не се бърза с потвърждаването на превода при получено предупреждение. Клиентът трябва внимателно да провери както името, така и всички символи от IBAN-а.

Ако има съмнение, най-сигурният подход е данните да бъдат потвърдени директно с получателя чрез познат телефонен номер или друг надежден канал за комуникация. Това е особено важно при плащания към фирми, при които измамници понякога изпращат подправени фактури с подменени банкови сметки.

Новата проверка няма автоматично да забранява извършването на превод при несъответствие. Решението дали плащането да бъде потвърдено остава на клиента.

Това означава, че ако човек пренебрегне предупреждението, поема риска средствата да попаднат при получател, различен от желания. Услугата осигурява допълнителна защита, но не отменя необходимостта от внимание.

Защо трябва да променим „Мама“, „Наем“ и други запазени имена

Една от най-полезните препоръки е свързана със запазените получатели в електронното и мобилното банкиране.

Много хора са съхранили банкови сметки под удобни за запомняне имена като „Мама“, „Татко“, „Наем“, „Сметки“ или други съкращения. При новата проверка подобни обозначения могат да доведат до предупреждение за несъответствие, ако се използват като име на получателя в платежното нареждане.

Затова е препоръчително клиентите предварително да прегледат запазените си получатели и при необходимост да заменят прякорите с трите имена на съответното лице, както са посочени в банковите документи.

При преводи към фирми трябва да се използва официалното наименование на дружеството, на което е открита сметката.

Същото правило важи и когато самите ние предоставяме банковите си данни на друг човек. Най-добре е заедно с IBAN-а да посочим и точното име на титуляря.

Без такси и без допълнителни заявления

Едно от големите предимства на новата услуга е, че тя няма да струва нищо допълнително на банковите клиенти. Няма да се изисква подаване на заявление, активиране на платен пакет или посещение в офис.

Проверката ще бъде вградена в обичайния процес на банковия превод. В повечето случаи тя ще отнема само няколко секунди.

Въвеждането й е част от европейските мерки за по-сигурни плащания, предвидени в Регламент (ЕС) 2024/886. От 1 януари 2027 г. услугата ще бъде задължителна за всички банки и други доставчици на платежни услуги в България.