Банките въвеждат нова защита за парите ни! Важна промяна от 1 декември
Безплатна проверка ще предупреждава клиентите, ако името на получателя не съвпада с банковата му сметка
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Безплатна проверка ще предупреждава клиентите, ако името на получателя не съвпада с банковата му сметка
След решение на Европарламента, българските банки ще трябва да свалят цената на трансграничните преводи до стойността на вътрешните
Плащанията по интернет са възможни и в навечерието на Нова година