Големи промени на Централна гара София: Влакове сменят гарите, нови часове на тръгване

От днес, 2 ноември, пътуването с влак от и до София се променя сериозно. Заради реконструкцията на железопътния възел на Централна гара се въвежда временна организация на движението, която ще остане в сила до 19 март 2027 г. Част от влаковете ще продължат да обслужват главната столична гара, но други ще бъдат пренасочени към гарите Подуяне пътническа и Искър.

Ремонтните дейности налагат спирането на движението по коловозите от първи до единадесети включително. Изключение правят няколко глухи коловоза, които ще останат в експлоатация.

Влаковете по направленията София – Петрич и София – Кюстендил ще използват втори, четвърти и шести глух коловоз. От шести ще потеглят и композициите за Банкя и Драгоман. Дванадесети коловоз ще обслужва направлението София – Пловдив, а тринадесети – София – Мездра.

Кои влакове остават на Централна гара

Въпреки ограниченията някои от основните влакове ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара София без прекачване. За част от тях обаче часовете на тръгване са променени заради необходимостта от допълнителни маневри.

Международният бърз влак № 493 София – Капъкуле запазва обслужването си от Централна гара.

Бързият влак № 3621 за Бургас вече ще потегля в 06:00 ч., с десет минути по-рано от досегашното разписание.

Промяна има и за влак № 8657 София – Варна, който ще заминава в 20:50 ч. вместо в 21:00 ч.

Половин час по-рано ще тръгва нощният бърз влак № 8627 за Бургас – в 22:20 ч. вместо в 22:50 ч.

В обратната посока влак № 8626 Бургас – София ще потегля от морския град в 23:25 ч., с 25 минути по-късно от досега.

Без прекачване до Централна гара ще продължат да се движат още влак № 8656 от Варна, който тръгва в 23:40 ч., влак № 1620 от Пловдив, вече с час на заминаване 06:50 ч., както и влак № 8612 от Бургас, потеглящ в 15:30 ч.

Кои влакове се местят на гара Искър

Четири влака ще потеглят от гара Искър вместо от Централна гара София.

Бързият влак № 8611 за Бургас ще заминава в 06:55 ч., а влак № 8651 за Варна – в 10:42 ч. Другият бърз влак за Бургас, № 3625, ще тръгва в 17:05 ч.

От гара Искър ще започва пътуването си и пътническият влак № 30113 за Карлово, с час на заминаване 14:02 ч.

Гара Искър ще бъде и крайна спирка за редица пристигащи композиции, сред които бързите влакове от Свиленград, Варна, Бургас и Пловдив, както и някои пътнически влакове от Септември, Карлово и Копривщица.

Подуяне поема част от влаковете за Пловдив, Бургас и Свиленград

Значителна част от движението ще бъде пренасочена и към гара Подуяне пътническа.

Оттам ще потеглят бързият влак № 1611 за Свиленград в 08:44 ч., влак № 8613 за Бургас в 13:02 ч. и влак № 3623 за Бургас в 13:30 ч.

Следобед от Подуяне ще заминават влак № 1613 за Свиленград в 15:25 ч. и влак № 1621 за Пловдив в 16:35 ч.

Гарата ще обслужва и пътнически влакове за Костенец, Копривщица и Септември.

Крайна спирка на Подуяне ще бъде и за част от пристигащите влакове от Бургас, Свиленград, Димитровград и Костенец.

Осигурен е трансфер, някои композиции ще пътуват по обходни маршрути

За пътниците, чиито влакове вече няма да достигат до Централна гара София, БДЖ осигурява железопътен трансфер до и от гарите Искър и Подуяне пътническа.

Промени има и при влаковете по направлението София – Карлово. Част от тях ще преминават през Столник, Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север, преди да продължат по маршрута си.

От железопътния превозвач предупреждават, че пътниците трябва внимателно да проверяват разписанията, тъй като промяната засяга както началните и крайните гари, така и часовете на потегляне на отделни композиции.

Актуална информация може да се получи от електронния пътеводител на БДЖ, билетните каси, гишетата „Информация“ и националния информационен телефон 02 931 11 11.

Новата организация на движението е предвидена до 19 март 2027 г., когато се очаква да приключи този етап от реконструкцията.