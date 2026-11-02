Порои връхлитат България, сняг затрупва планините! Оранжев код в 7 области

Новата седмица започва с истинско изпитание за времето в България. Дъждовете продължават и в понеделник, 2 ноември, като в редица райони се очакват значителни валежи, а по високите части на планините дъждът ще преминава в сняг.

Оранжев код за опасни валежи е обявен в седем области, а в други 11 е в сила жълт код. Най-сериозна е обстановката в Източна България, където на места ще вали продължително и интензивно.

Количествата валежи в отделни райони могат да достигнат между 30 и 60 литра на квадратен метър.

Къде е най-опасно

Предупреждение от втора степен – оранжев код, е обявено за областите Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Варна, Търговище и Бургас.

Жълт код за значителни валежи е в сила за Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол.

По прогнозата на НИМХ през деня дъждовете в Южна България временно ще отслабнат и на места ще спрат. В източните райони обаче валежите ще продължат.

Вятърът ще бъде предимно от изток-североизток, по-осезаем в Дунавската равнина и Източна България.

Температурите падат, в София около 10 градуса

Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, като по Черноморието ще останат малко по-високи.

Според НИМХ максималните температури ще достигат предимно между 9 и 14 градуса, а в югоизточните райони и по морското крайбрежие – до 17–18 градуса.

В София термометрите ще показват около 9–10 градуса.

По Черноморието времето ще остане облачно и дъждовно, като значителни количества се очакват по северното и централното крайбрежие.

Рила и Пирин посрещат снега

В планините есенният дъжд вече отстъпва място на зимата. Над 1800–2000 метра валежите ще бъдат от сняг, а в Рила и Пирин се очакват и интензивни снеговалежи.

Според прогнозата на Bulgaria ON AIR по високите части снежната покривка може да достигне между 5 и 15 сантиметра.

Вятърът ще бъде умерен до силен, от югоизток, като по откритите високи части поривите могат да достигнат 60 км/ч.

Температурите над 2500 метра ще бъдат около и малко под нулата, а на 1500 метра – приблизително 6–7 градуса.

Условията за планински туризъм ще бъдат неблагоприятни заради снеговалежите, намалената видимост и силния вятър.

Кога ще спрат дъждовете

Във вторник, 3 ноември, облачното и дъждовно време ще продължи. По-интензивни валежи се очакват в Дунавската равнина, а по високите западни полета дъждът временно може да преминава в сняг.

През нощта срещу сряда валежите постепенно ще започнат да спират, като най-късно това ще се случи по Черноморието.

В сряда, 4 ноември, се очаква постепенно успокояване на обстановката.

През четвъртък и петък западната половина от страната ще остане с повече облаци, докато на изток времето ще започне да се прояснява.

В петък, 6 ноември, по Черноморието се очаква предимно слънчево време.