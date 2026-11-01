Старинен календар обещава сурова зима в Европа. Какво ни чака?

Сняг още на 1 декември, нови снеговалежи само четири дни по-късно и продължителни студове, които може да се задържат до пролетта. Така изглежда зимата на 2026-2027 г. според прочутия германски 100-годишен календар, чието начало е поставено преди близо четири столетия. Най-голямата изненада обаче е прогнозата за Коледа, когато вместо сняг старинното предсказание обещава предимно дъжд. Любопитните подробности са представени от унгарското специализирано издание „Агрофорум“, което същевременно посочва, че съвременните метеорологични модели очертават съвсем различна картина за предстоящата зима.

Сняг на 1 и 5 декември, след това настъпва големият студ

Според германския 100-годишен календар метеорологичната зима ще започне със снеговалежи още на 1 декември. След това се очакват няколко бурни и ветровити дни, а на 5 декември според старинното предсказание трябва да падне ново значително количество сняг.

На 6 декември времето временно ще се подобри, но това затишие няма да продължи дълго. От 7 до 19 декември календарът предвижда продължителен период на много ниски температури и силни студове.

След 20 декември обаче прогнозата рязко се променя. Между 20 и 28 декември старинният календар предсказва предимно дъждовно време, като трайна снежна покривка се очаква най-вече в планинските райони.

Така надеждите за бяла Коледа в по-ниските части на Германия остават малки според това предсказание. В самия край на годината, между 29 и 31 декември, отново се очертават снеговалежи и мразовито време.

Януари може да се окаже най-тежкият зимен месец

Старинният календар не обещава бързо затопляне след Нова година. Напротив, според неговото тълкуване почти целият януари 2027 г. ще премине под знака на продължителни студове.

За периода от 1 до 29 януари са предвидени ниски температури и почти непрекъснато студено време. Едва в края на месеца календарът допуска кратко смекчаване на зимните условия.

През февруари картината отново става променлива. Началото на месеца се очертава сравнително меко, но между 13 и 16 февруари старинното предсказание отново посочва сняг и силен студ.

Според календара студеното време може да продължи до първите дни на март. Това означава, че в неговата версия зимата не само пристига рано, но и се задържа почти до календарната пролет.

Как германски монах предсказал времето за столетия напред

Историята на прочутия календар започва през XVII век. Негов създател е германският абат Маурициус Кнауер, който между 1652 и 1658 г. систематично записвал метеорологичните условия в района на манастира Лангхайм, близо до Бамберг. Целта му била да помогне на монасите и земеделците да предвиждат времето и да планират селскостопанската си работа.

Любопитното е, че въпреки името си 100-годишният календар всъщност не се основава на стогодишни наблюдения. Кнауер вярвал, че времето се повтаря през седемгодишни цикли, свързани с влиянието на небесните тела. Според неговата система всяка година се управлява от определена планета, Слънцето или Луната, а 2026 г. е определена като година на Меркурий.

С течение на времето наблюденията били преработвани и разпространявани в различни издания. Около 1700 г. лекарят Кристоф фон Хелвиг популяризирал календара, който постепенно се превърнал в едно от най-известните народни средства за предсказване на времето в Германия.

Съвременните прогнози рисуват съвсем различна зима

Докато старинният календар предвещава ранни снеговалежи и продължителни студове, съвременните метеорологични модели очертават по-умерен сценарий. Според информацията, представена от унгарското издание „Агрофорум“, предварителните моделни оценки на американската Национална администрация за океански и атмосферни изследвания (NOAA) допускат декември и януари да бъдат с около 2-3 градуса по-топли от климатичната норма в разглеждания регион.

Същевременно се очаква и повече влага, което би било благоприятно за земеделието след изключително сухата 2026 г. Унгарските фермери понесоха сериозни загуби заради горещините и недостига на валежи, като в някои райони отглеждането на царевица стана особено трудно.

Сред факторите, които могат да повлияят на зимните условия, се посочва и климатичното явление Ел Ниньо. В публикацията се разглежда възможността въздействието му да бъде особено силно през декември, макар конкретните последици за европейското време да остават несигурни.

Ще се сбъдне ли старинното предсказание

Германската метеорологична служба не приема 100-годишния календар за надежден начин за прогнозиране на времето. Причината е, че идеята за точно повторение на атмосферните условия през седемгодишни цикли няма научно потвърждение. Дори когато някои от предсказанията съвпаднат с действителното време, подобно съвпадение не доказва, че методът работи.

Особено важно е, че конкретните дати, посочени в календара, не могат автоматично да бъдат пренасяни върху България. Атмосферните условия в Германия, Унгария и на Балканите могат да се различават значително, а сезонните модели не дават надеждна информация за точните дни на снеговалежите два месеца предварително.

Старинният календар съдържа и други любопитни предсказания, свързани със земеделието. Според „Агрофорум“ той предупреждава за възможно необичайно размножаване на жаби, гъсеници и други вредители, което би могло да създаде проблеми през пролетта. Подобно на прогнозите за снега и студовете, тези твърдения принадлежат към традиционните народни вярвания, а не към научно потвърдените прогнози.