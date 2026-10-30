Проф. Рачев с култова прогноза! Новият президент ще върви по наводнение

България се готви за пет дни дъждове, които на места могат да достигнат внушителните 120-130 литра на квадратен метър. За продължителна и сериозна валежна обстановка предупреди климатологът проф. Георги Рачев пред бТВ. Най-много ще вали в планините, а в началото на следващата седмица валежите ще обхванат практически цялата страна. Професорът обаче намери повод и за шега с предстоящия президентски балотаж, като предсказа необикновен късмет на новия държавен глава.

„Не само по вода, а направо по наводнение ще му върви на новия президент“

С характерното си чувство за хумор проф. Рачев свърза прогнозата с президентските избори в неделя. Ден след балотажа България ще попадне под въздействието на особено активна валежна обстановка.

„Не само по вода, а направо по наводнение ще му върви на новия президент“, пошегува се климатологът.

Той определи понеделник като „върхът на сладоледа“ в синоптичната обстановка. Тогава валежите ще бъдат повсеместни, като на отделни места се очакват между 30 и 40 литра дъжд на квадратен метър само за денонощие.

„Ще вали, ще вали и то доста добре“, предупреди проф. Рачев, като препоръча чадърът да бъде неизменна част от ежедневието ни.

До 130 литра дъжд, но без масови наводнения

Причината за продължителните валежи е необичайното взаимодействие между два мощни атмосферни центъра. Над Великобритания се е установил голям антициклон, а над южната част на Балканския полуостров действа добре изразен средиземноморски циклон.

От север към България ще прониква по-хладен въздух, докато във височина ще има по-топли въздушни маси. Тяхното взаимодействие ще поддържа облачността и валежите в продължение на няколко дни.

Най-големите количества дъжд се очакват по билото на Стара планина и в Родопите. Там сумарните валежи за целия период могат да достигнат 120-130 литра на квадратен метър. В останалата част от страната прогнозните количества са около 40-50 литра.

Въпреки впечатляващите числа проф. Рачев не очаква мащабни наводнения. Причината е, че дъждовете ще бъдат разпределени в продължение на няколко дни, вместо огромните количества да паднат за кратко време.

Все пак са възможни локални разливи и повишаване на нивата на по-малките реки. Значителни валежи се очакват и в Гърция, особено на полуостров Халкидики и по западното крайбрежие на страната.

Снегът слиза към 1000 метра, София засега се разминава

Заедно с дъждовете ще дойде и застудяване, което ще се усеща най-силно в западната половина на България. Минималните температури ще бъдат предимно между 4 и 9 градуса, а максималните в много райони ще останат около 7-10 градуса.

По-топло ще бъде в Югоизточна България, където термометрите ще достигат 13-15 градуса. В Пловдив дори в най-дъждовния понеделник температурите могат да бъдат около 12-13 градуса.

По думите на климатолога подобни стойности са напълно нормални за началото на ноември. Средната месечна температура за този период е между 6 и 9 градуса.

По-интересно ще бъде развитието на снежната граница. Първоначално сняг ще вали само над 2000 метра, но през понеделник, вторник и сряда тя постепенно може да се понижи до 1000-1200 метра.

Това не означава, че София ще осъмне под снежна покривка. Проф. Рачев не очаква траен сняг в столицата и високите котловинни полета, макар да допуска отделни снежинки, примесени с дъжда.

В сряда циклонът отстъпва, Дунав започна да се покачва

Според прогнозата валежната обстановка ще продължи до сряда. След това България постепенно ще попадне под влиянието на антициклон, който ще донесе по-спокойно време и намаляване на облачността.

Сутрините обаче ще останат хладни, а температурите ще се задържат сравнително ниски за началото на месеца.

Проф. Рачев обърна внимание и на нивото на река Дунав. При измервателните станции в района на Ново село и Видин вече е отчетено покачване с около 7 сантиметра за денонощие.

По думите му по-високите води могат да се окажат полезни за електропроизводството в региона, като допринесат за по-стабилна работа на съоръженията, зависещи от речния отток.