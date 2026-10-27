Проф. Рачев прати слънцето в канала заедно с избирателната активност

Слънцето си отива, дъждовете се завръщат, а хубавото есенно време се оказа с по-кратък живот от очакваното. С характерното си чувство за хумор климатологът проф. Георги Рачев обяви рязка промяна в прогнозата за тази седмица и не пропусна да се пошегува с изборите. Вместо обещаното топло и слънчево време България ще получи повече облаци, валежи и по-ниски температури. Най-хладно се очертава да бъде през почивните дни, когато предстои и президентският балотаж.

Слънцето и избирателната активност отидоха в канала

„Слънчевото и топло време ентусиазирано оттече в канала, както ние обичаме да казваме. Заедно с избирателната активност“, пошегува се проф. Рачев в ефира на бТВ. След закачката климатологът обясни, че очакванията за следващите дни са се променили съществено спрямо прогнозата от петък.

„Тази седмица ще бъде по-хладно от очакваното, ще бъде по-дъждовна, мокра и слънцето ще се показва значително по-малко, отколкото беше прогнозата в петък“, посочи той.

Причината е средиземноморски циклон, който се намира над Босфора и се придвижва към България. По думите на Рачев около обяд центърът му ще достигне Югоизточна България, което обяснява предупрежденията с жълт код и очакваните значителни валежи в тази част на страната.

Къде ще има слънце и къде ще вали

Най-сериозните валежи ще бъдат съсредоточени в Източна България, докато западните райони ще се радват на повече слънчеви часове. Най-благоприятно остава времето в Югозападна България, особено около Петрич, Сандански и Благоевград, където температурите ще бъдат сравнително по-високи.

През следващите дни атмосферната обстановка ще остане променлива. Влияние ще оказва и антициклон, приближаващ от Атлантическия океан, като се очакват ниска слоеста облачност и мъгли. Според климатолога подобно време е напълно нормално за края на октомври, макар и да се различава от по-слънчевите очаквания само отпреди няколко дни.

Особено хладна ще бъде сряда, когато в голяма част от страната сутрешните температури ще са между 5 и 10 градуса, а дневните трудно ще надхвърлят 12 градуса. В планините ще има и сняг. На Черни връх се очаква натрупване на снежна покривка, докато в по-ниските части валежите ще бъдат от дъжд и сняг.

Какво време ни чака на балотажа

Прогнозата за неделя, когато ще се проведе вторият тур на президентските избори, също не обещава много слънце. Според проф. Рачев събота и неделя се очертават сред най-хладните дни от седмицата, като минималните температури ще бъдат под 10 градуса, а на места ще паднат и под 5 градуса.

През деня максималните стойности ще преминават 10 градуса, като в Източна България ще бъде сравнително по-топло. Времето обаче ще остане предимно облачно, а слънчевите часове ще бъдат ограничени.

„В неделния ден в София, поне засега, времето ще бъде мрачно, но без валежи, поне засега, с едни нормални температури за сезона“, прогнозира проф. Рачев, като направи уговорката, че очакванията за изборния ден все още могат да претърпят промяна.