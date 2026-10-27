София удря по строителните фирми с глоби до 10 000 евро

Столичната община подготвя сериозни ограничения за строителните дейности през почивните и празничните дни. Предвижда се изрична забрана за събаряне на сгради, изкопни работи и други дейности с тежка техника, които създават шум, прах и затрудняват движението. За нарушителите са предвидени санкции, достигащи 10 225 евро при повторно нарушение. Промените са публикувани за обществено обсъждане и предстои да бъдат разгледани от Столичния общински съвет.

Край на багерите през почивните дни

Новите правила трябва да запълнят празнота в действащата наредба за обществения ред, опазването на общинските имоти и шума в жилищните сгради. В момента ограниченията засягат основно шума от ремонтни дейности в жилищни сгради, но не уреждат достатъчно ясно премахването на строежи, изкопните и насипните работи на открито.

В мотивите към проекта се посочва, че в почивни и празнични дни нерядко се извършват мащабни строителни дейности, свързани с използването на тежка техника и товарни автомобили. Те водят до запрашаване, замърсяване на улици и тротоари, силен шум и затруднения за пешеходците и автомобилния трафик. Особено сериозен е проблемът в гъсто застроените жилищни квартали, централните и историческите части на столицата.

Според предложението в неработни дни ще бъде забранено премахването на строежи, извършването на изкопни и насипни дейности, както и строително-монтажните работи по вертикалната планировка на частни имоти. Ограничението ще важи за събота, неделя, официалните празници и дните, обявени за неработни с решение на Министерския съвет.

Разрешението за строеж няма да бъде оправдание

Важна особеност на новите правила е, че наличието на разрешение за строеж или заповед за премахване на сграда няма да освобождава инвеститорите и изпълнителите от забраната. Така се цели да бъде прекратена практиката тежки строителни дейности да се извършват през почивните дни, когато възможностите на контролните органи за незабавна реакция са по-ограничени.

Предвидено е само едно съществено изключение. Забраната няма да важи при отстраняване на аварии и извършване на неотложни работи, необходими за предотвратяване на непосредствена опасност за живота и здравето на хората, имуществото или околната среда.

Новите текстове не означават пълна забрана на всякаква строителна дейност през почивните дни. Ограничението се отнася до конкретно определени видове работа, които създават значителни неудобства и рискове за градската среда.

Глоби до 10 225 евро. Ще уплашат ли големите инвеститори?

За нарушаване на забраната се предвиждат глоби от 255 до 1022 евро за физически лица. За фирмите и едноличните търговци имуществените санкции ще бъдат от 1533 до 5112 евро. При повторно нарушение наказанията се увеличават съответно до 2556 евро за физически лица и до 10 225 евро за юридически лица.

Санкциите ще могат да бъдат налагани както на изпълнителя на строителните дейности, така и на възложителя, когато работата се извършва по негово нареждане. Това разширява отговорността и към инвеститорите, които стоят зад конкретните строителни обекти.

Остава обаче въпросът дали подобни глоби ще бъдат достатъчни, за да възпрат големите строителни компании. При мащабни инвестиционни проекти няколко хиляди евро могат да се окажат незначителен разход в сравнение с финансовите ползи от ускоряването на строителството. Затова ефектът от промените ще зависи не само от размера на санкциите, но и от действителното им налагане.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което продължава до 20 ноември. След това предложенията и възраженията трябва да бъдат разгледани, преди промените да преминат през процедурата за приемане от Столичния общински съвет.