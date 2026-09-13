270 хил. клиенти на ЧЕЗ без ток заради строители

Над 270 хиляди клиенти на ЧЕЗ в Западна България са останали без електрозахранване в продължение на 5055 часа. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ и у...