Фандъкова инспектира метростанция „Витоша"
Кметът на столицата Йорданка Фандъкова инспектира строителните дейности по метро станция „Витоша". Това е последната спирка по втората метролиния в Со...
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Кметът на столицата Йорданка Фандъкова инспектира строителните дейности по метро станция „Витоша". Това е последната спирка по втората метролиния в Со...
Завършиха основните строителни дейности на Просветния център към храм „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали. Първата копка бе направена през пролетта на 201...
Над 270 хиляди клиенти на ЧЕЗ в Западна България са останали без електрозахранване в продължение на 5055 часа. Това съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ и у...
София. "Надяваме се в рамките на май да започнем строителните дейности по естакадата при нос Шабла". Това каза министърът на транспорта, информационни...