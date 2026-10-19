Нова вълна от бомбени заплахи в столицата

Сигнал за поставено взривно устройство наложи евакуацията на сградата на Националната здравноосигурителна каса в София. Всички служители и посетители са били изведени от институцията.

От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха, че са предприети действия съгласно установените процедури за проверка на сигнали за взривни устройства, предава БТА.

Междувременно от МВР съобщиха, че подобни заплахи са получени и за други обекти на територията на столицата. Засега от ведомството не уточняват кои са засегнатите места.

Това не е първият случай на подобни сигнали през октомври. В началото на месеца предупреждения за поставени взривни устройства бяха изпратени до училища и детски градини в София. Сигнали за бомби имаше и в образователни институции в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.