Цялата страна в тормоз от сигнали за бомби
Те се прехвърлиха в много градове
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Те се прехвърлиха в много градове
Извършени са проверки от органите на реда, които са показали, че сигналите са фалшиви
Звездата е в Украйна за снимки на нов сериал и прекара часове в подземен паркинг с над 100 души
Пратени са по имейл
Израел, не хвърляйте тези бомби! Върнете пилотите у дома. СЕГА - отсече президентът на САЩ
Бомбите тип „унищожител на бункери" са били използвани стелт бомбардировачи B-2
Бомбардиран е ядреният обект Фордо
Става дума за учебни заведения в Стара Загора, Враца, Варна и София
Става дума за съвременна технология имайки предвид масовостта, която се получава при един такъв взрив
За първи път сигнали са получи за 7 места едновременно
Тече разследване кой е източникът
Какво става
8 души задържани
Информация на главния секретар на МВР
Освобождаването на учениците се налага във връзка с непредвидената ситуация
Бомбена заплаха опразни Айфеловата кула и околните й райони
Заплахата е подадена около 10:30
Хибридните атаки са от държави извън ЕС
Младежът по време на разпитите е признал
Реална опасност няма, успокояват от службите (ОБЗОР)