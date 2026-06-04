Вълната от бомбени сигнали няма край

Сигнали за поставени взривни устройства са получени днес в няколко училища и детски градини в Русенско. Информацията бе потвърдена пред БТА от Регионалното управление на образованието.

Извършени са проверки от органите на реда, които са показали, че сигналите са фалшиви. Учебният процес е възстановен. Сигналите за бомбени заплахи са получени на имейли, които не са официални на образователните институции.

Получена е информация и за поставено самоделно взривно устройство на Дунав мост, който днес е затворен за движение заради ремонт. Извършена е проверка, като сигналът е фалшив.

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