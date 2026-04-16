В наши училища! Заплахи за бомби на развален руски

Сигнали за поставени бомби са получени по имейл в четири училища в София и Варна, сочи неофициална информация, получена от bTV.

По първоначални данни, съобщенията са изпратени на електронните пощи на учебните заведения, като текстът е написан на развален руски език.

В София засегнатите училища са „Св. Георги“, „Дарби колидж“ и „Бритиш скул“.

По официална информация от СДВР е получен сигнал и за Международното училище „Златарски“, като в момента се извършва проверка.

В заплашителните имейли се посочва, че сградите трябва да бъдат евакуирани в рамките на два часа, като се изисква плащане на 100 000 долара в криптовалута.

Към момента информацията не е официално потвърдена, съобщава petel.bg. По-рано през деня беше подаден сигнал за бомба в сградата на Съдебната палата в София. След щателна проверка беше установено, че няма опасни предмети.

