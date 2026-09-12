В наши училища! Заплахи за бомби на развален руски
Пратени са по имейл
Следете всички новини, анализи и коментари за Имейл. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пратени са по имейл
Касов бон ще се предоставя на клиента чрез изпращане на електронния му адрес
Уреждат и работата с изкуствен интелект
Нови мерки от компанията
Към писмото има прикрепен 1 файл, съдържащ зловреден код
В кърджалийското село Дъждовница отбелязаха Европейския ден на солидарност между поколенията с интересни инициативи. В Арт къщата се проведе уъркшоп...
AC/DC обявиха датите за европейското си концерти през 2016г. като част от турнето „AC/DC ROCK OR BUST". За групата 2015г. беше много успешна. Публика...
Второкласниците трябва да могат да отличават кирилица от латиница Децата във втори клас ще се учат да различават кирилица от латиница. Те ще трябва с...
Лекарите вече няма да издават болнични на хартия, които да се представят пред работодателя и от там пред Националния осигурителен институт (НОИ) за об...
Сан Франциско. Facebook се отказа от три-годишния си проект за имейл услуги, който даваше на потребителите "@ facebook.com" имейл адреси. От сега нат...
Маунтин Вю. Нова функция в Gmail Google Inc ще позволи някои потребители да получават съобщения от хора, с които те не са споделили имейл адреса си,...
Хасково. Община Димитровград намери начин да пести времето на служителите си и на гражданите. Общината пусна нововъведение, с което ще разпраща имейли...
София. От вторник е активен имейлът [email protected] в интернет страницата на правителството, съобщиха от правителствената пресслужба. На него...