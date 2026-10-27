Абсурд край Варна. Искат полиция, но няма кой да патрулира

Две варненски села настояват за спешни мерки срещу зачестилите вандалски прояви и проблемите с обществения ред. Кметовете на Тополи и Казашко алармират, че един-единствен районен полицейски инспектор трябва да обслужва двете населени места и огромната Западна промишлена зона на Варна. Нещо повече - през по-голямата част от седмицата служителят дори не разполага със служебен автомобил, с който да реагира при необходимост. Заради ситуацията местната власт настоява за всекидневно полицейско присъствие и осигуряване на необходимата техника.

Един полицай за две села и цяла промишлена зона

Искането на кметовете е внесено в ресорната комисия на Общинския съвет във Варна. Според тях съществуващата организация на полицейското обслужване е крайно недостатъчна предвид голямата територия, натоварения трафик и необходимостта от бърза реакция при нарушения.

„Селата Тополи и Казашко се намират на територията на 3-то районно полицейско управление и се обслужват от един районен полицейски инспектор, който има прием веднъж седмично. При възникнала необходимост през останалите дни от седмицата не разполага със служебен автомобил“, обясни кметът на Казашко Гергана Петкова.

Така на практика се оказва, че дори когато има необходимост от полицейска намеса, възможностите на районния инспектор са сериозно ограничени. Проблемът изглежда още по-необясним на фона на средствата, които се отделят за обновяване на автомобилния парк на Министерството на вътрешните работи.

Нови автомобили има, но не и за районния инспектор

По думите на Гергана Петкова автомобилите, закупени за МВР със средства по европейска програма, са предназначени за патрулно-постова дейност, но не могат да бъдат използвани от териториалната полиция. Така въпреки инвестициите в нова техника районният инспектор продължава да изпитва затруднения при обслужването на населените места.

Затова двамата кметове са поискали от Общинския съвет да предвиди средства за закупуването на служебен автомобил в следващия бюджет. Необходимата сума надхвърля 50 000 лева. Искането на практика поставя и въпроса защо местната власт трябва да търси допълнителни средства, за да осигури техника за дейност, която е пряка отговорност на МВР.

Деца с тротинетки сред тежкия трафик

Особено тревожна е ситуацията в Тополи, през което преминават два републикански пътя. Наличието на предприятия от Западната промишлена зона води до интензивен автомобилен трафик, а движението на деца и младежи с тротинетки и моторизирани превозни средства създава допълнителни рискове.

„През Тополи минават два републикански пътя и трафикът е много голям, защото тук е част от Западната промишлена зона, и наличието на множество деца с тротинетки, някои с моторчета, създава опасност“, посочи кметът на Тополи Благовест Георгиев.

Той подчерта, че засиленото полицейско присъствие би имало не само контролна, но и превантивна роля. Като председател на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Георгиев смята, че редовните патрули биха помогнали за ограничаване на нарушенията сред подрастващите.