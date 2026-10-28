Абсурд край Варна. Искат полиция, но няма кой да патрулира
Вандалски набези и опасен трафик тревожат жителите на Тополи и Казашко
Следете всички новини, анализи и коментари за Тополи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вандалски набези и опасен трафик тревожат жителите на Тополи и Казашко
С близо месец ще започне по-късно процесът срещу убиеца от Тополи, който закла жена си през септември м.г пред очите на десетина свидетели. Делото във...
Бившият кмет на община Кочериново Костадин Катин вече е в Бобовдолския затвор. След продължила с години съдебна сага с обвинения за злоупотреба със сл...