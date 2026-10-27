Трагедия на пътя. Шофьор загина, след като слезе от колата си

Трагичен инцидент отне живота на шофьор на главен път Е-79 в района на Люти дол. Мъжът спрял автомобила си край пътя, след като забелязал, че от него излиза дим, но секунди след като слязъл да провери какво се случва, бил блъснат от преминаващ микробус. Ударът се оказал фатален и водачът загинал на място. Заради тежката катастрофа движението по натоварената пътна артерия е преустановено.

По първоначална информация лекият автомобил се движел в посока София, когато възникнал технически проблем. Шофьорът забелязал, че колата започва да пуши, и решил да отбие, за да установи причината. След като спрял край пътя, той излязъл от автомобила, без да подозира за приближаващата опасност.

Точно в този момент покрай спрялата кола преминавал микробус, който ударил мъжа. Последствията били трагични, а инцидентът наложил пълното затваряне на пътя в района на Люти дол.

За водачите са въведени обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково. Очаква се разследването да установи точните причини за катастрофата, включително обстоятелствата, при които микробусът е блъснал шофьора на спрелия автомобил.