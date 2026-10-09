Стана ясно кои са жертвите край Плевен. Най-младият е само на 18 години

Нови подробности за жестоката катастрофа край Плевен разкриват истинския мащаб на трагедията. Всички четирима загинали са съвсем млади - на възраст между 18 и 21 години. Най-младата жертва е 18-годишният шофьор на БМВ-то, а сред останалите загинали са 20-годишно момиче, 20-годишно момче и 21-годишен мъж. Единственият оцелял е 20-годишният водач на другия автомобил.

Най-младият загинал е на 18 години

По данни на Окръжната прокуратура в Плевен 18-годишният водач на БМВ-то е загинал на място. До него на предната седалка е пътувал 21-годишен мъж, който също е починал при удара.

В другия автомобил - „Опел“, живота си губят още двама млади хора. 20-годишно момиче е било на предната седалка, а 20-годишно момче е пътувало отзад.

Така четирите жертви са на 18, 20, 20 и 21 години.

„Опел“-ът е навлязъл в насрещното

Новите данни дават повече яснота и за самия сблъсък. Лек автомобил „Опел“, управляван от 20-годишен мъж в посока към село Ясен, е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в БМВ-то.

Сигналът за катастрофата е подаден в 22:55 часа. По случая е образувано досъдебно производство, съобщи говорителката на Окръжната прокуратура в Плевен Дияна Илиева-Стоянова пред БТА.

Разследването трябва да установи защо автомобилът е навлязъл в насрещната лента и дали скоростта или други фактори са допринесли за фаталния сблъсък.

Единственият оцелял е в неврохирургия

20-годишният шофьор на „Опел“-а е единственият оцелял след катастрофата. Той е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница „Д-р Георги Странски“ в Плевен.

От лечебното заведение съобщиха, че младият мъж е в Клиниката по неврохирургия и към момента състоянието му е стабилно.

Новите подробности превръщат трагедията край Плевен в още по-покъртителна - четири живота са прекъснати още в самото им начало, а най-възрастната жертва е едва на 21 години.