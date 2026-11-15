Нови разкрития за катастрофата на „Тракия“. 112 не е получавал сигнали за мъглата

Първият сигнал за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ във вторник сутринта е постъпил на телефон 112 точно в 7:01 часа, при това без намесата на човек. Автоматичната система eCall на един от автомобилите е съобщила за произшествието, а впоследствие в спешния център в Бургас са получени общо около 48 сигнала. Оказва се обаче, че преди трагедията никой не е предупредил телефон 112 за гъстата мъгла, която е ограничавала видимостта на магистралата. Подробностите разкри директорът на Националната система 112 Красимир Димитров в интервю за БНТ.

Автомобилът сам е подал първия сигнал за катастрофата

Според Димитров още при първия удар системата eCall е задействала автоматично повикване към спешния телефон. Технологията позволява при тежко пътнотранспортно произшествие да бъде изпратена информация за местоположението на катастрофиралия автомобил, неговата марка и модел, както и за пътниците с поставени предпазни колани.

Това има особено значение за спасителните екипи, защото още преди пристигането им те могат да разполагат с първоначални данни за катастрофата. Ако операторът не успее да установи гласова връзка с хората в автомобила, сигналът автоматично се третира като високоприоритетен.

„Ако операторът не успее да осъществи контакт с пътниците, произшествието се приема за високоприоритетно и незабавно се изпращат екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ“, обясни Красимир Димитров.

Снимка: БНТ

Той подчерта, че точното местоположение е изключително важно, особено когато автомобилът е напуснал пътното платно и не се вижда от преминаващите шофьори.

48 сигнала и спешни инструкции към хората на магистралата

След автоматичното съобщение телефоните в регионалния център на 112 в Бургас са започнали да звънят един след друг. За тежкия инцидент са получени общо около 48 сигнала, като операторите са обединили постъпващата информация, за да могат спасителните служби да получат възможно най-пълна картина.

На хората, които са се обаждали, са давани конкретни инструкции за безопасност. Тези, които не са били пострадали, са били съветвани да напуснат автомобилите си и да се отдалечат на безопасно разстояние от мястото на катастрофата.

Димитров постави специален акцент върху необходимостта движението при подобни произшествия да бъде спирано максимално бързо. При гъста мъгла и силно ограничена видимост съществува опасност други автомобили да навлязат в участъка и да се стигне до нови сблъсъци.

„112 съкращава времето за реакция на всички служби“, заяви директорът, като оцени действията на полицията, пожарната и Спешна помощ като бързи и ефективни.

Нито едно предупреждение за мъглата преди трагедията

Един от най-съществените въпроси след катастрофата е дали опасната обстановка на магистралата е можела да бъде сигнализирана предварително.

Красимир Димитров съобщи, че преди произшествието в системата 112 не е постъпвал сигнал за мъгла в конкретния участък. Според него е необходимо да се подобри обменът на информация между спешните служби и институциите, които отговарят за поддръжката и безопасността на пътната инфраструктура.

Той посочи конкретно Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ като институции, от които системата 112 трябва да получава своевременни предупреждения за опасни условия.

При предварителна информация за силно намалена видимост могат да бъдат изпратени полицейски патрули, които да обозначат опасния участък, да предупредят водачите и при необходимост да ограничат движението. Именно подобна изпреварваща организация според директора на 112 е необходима, за да се реагира не само след тежко произшествие, но и преди да се стигне до него.