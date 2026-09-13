"Евровизия" в Бургас с нов щаб: 112 ще говори на езика на гостите
Правят координационен център за конкурса
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Правят координационен център за конкурса
Възстановена е функционалността на системата 112. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че функционалността на Националната система за спеш...
Център към телефон 112, който ще приема сигналите, свързани с нарушения в горските територии, ще бъде създаден в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ...
Спешен телефон за граждани по почина на "112" откриха в община Бургас. Услугата е безплатна, денонощна и вече е активна. Жителите и гостите на града м...
Монтана. В 6,34 часа в събота на спешния телефон 112 се обадил анонимен глас, който съобщил за поставено взривно устройство в регионалния център на те...
Сакаи. Японски полицаи задържаха жена заради 15 000 обаждания до органите на реда в рамките на шест месеца, предаде АФП. Властите многократно посещав...
София. Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще открие в понеделник Национален телефон за правна помощ. Това с...
София. От първи януари 2014 година телефон 112 ще приема и SMS-и. Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона з...