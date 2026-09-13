Всичко за Спешен Телефон

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Телефон 112 вече работи

Телефон 112 вече работи

Възстановена е функционалността на системата 112. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. И уточниха, че функционалността на Националната система за спеш...

21 август | 17:16
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Пускат тел. 112 за горите

Пускат тел. 112 за горите

Център към телефон 112, който ще приема сигналите, свързани с нарушения в горските територии, ще бъде създаден в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ...

07 април | 22:05
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Телефон 112 ще приема и SMS-и

Телефон 112 ще приема и SMS-и

София. От първи януари 2014 година телефон 112 ще приема и SMS-и. Парламентът прие на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона з...

24 октомври | 10:09
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