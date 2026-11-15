Козлодуй остава в бедствено положение, хромът във водата още е над нормата

Близо 900 000 литра бутилирана вода пристигат в Козлодуй, но бедственото положение в града продължава. Причината е повишеното съдържание на хром в централното водоснабдяване, което през октомври достигна двойно над допустимата норма. Последните изследвания дават надежда за постепенно овладяване на кризата, но не във всички райони показателите са се нормализирали. Междувременно държавата, общината и частни дарители осигуряват питейна вода за населението, съобщава бТВ.

Държавата осигури 864 000 литра, по 50 литра се полагат на човек

Правителството задейства Държавния резерв, за да гарантира снабдяването на града с питейна вода. С решение на Министерския съвет от складовите бази в Пловдив и Плевен са осигурени общо 864 000 литра, предназначени изключително за жителите на Козлодуй. Разпределението предвижда всеки човек да получи по 50 литра.

Основният пункт за раздаване се намира в общинското предприятие БКС. За хората, които живеят сами или са болни и не могат да стигнат до него, е организирана доставка до домашен адрес след предварителна заявка. Очаква се снабдяването от Държавния резерв да продължи и във вторник.

Към държавната помощ се прибавят и дарения от бизнеса. Частна компания е предоставила 150 000 бутилки вода в разфасовки от половин и литър и половина. От Община Козлодуй съобщават, че количествата са насочени към училищата, за да бъдат обезпечени нуждите на децата.

Семейства купуват вода всеки ден, други не вярват на водоноските

Зад големите количества доставена вода стоят ежедневните затруднения на хората. За семейство със седем членове дори една десетлитрова бутилка не е достатъчна за ден, когато трябва да стигне едновременно за пиене и за приготвяне на храна.

Антоанета Вълчева разказва пред бТВ, че в дома й живеят четирима възрастни и три деца. Семейството е особено внимателно при миенето на хранителни продукти и съдове, а към водата от обществените контейнери изпитва недоверие.

„Някой път водата не е много хубава и се отказваме от това нещо, вземаме си минерална вода, колкото и да ни е трудно“, споделя тя. Въпреки осигурените водоноски пред тях не се забелязват опашки, тъй като част от жителите предпочитат бутилираната вода от магазините.

Родителите също са принудени да променят ежедневните си навици. Десислава обяснява, че в детската градина е осигурена вода за готвене, но семейството е занесло допълнителна бутилка за пиене. Тя се надява ситуацията скоро да бъде изяснена, като поставя въпроса дали хората са били уведомени навреме за замърсяването.

Други жители запазват доверие в действията на институциите. Ивалина разказва, че семейството й вече се е запасило с минерална вода и очаква властите да решат проблема.

Хромът намалява, но бедственото положение остава

Първоначално извънредните мерки бяха въведени за една седмица в края на октомври, след което срокът им беше удължен. Според местните власти рязкото намаляване на водните обеми в основния водоизточник е довело до повишаването на концентрацията на хром.

Проверките на Регионалната здравна инспекция показват, че доставяната чрез контейнери и водоноски питейна вода отговаря на изискванията. При случайно подбрани проби, взети на 9 ноември, не са установени отклонения от допустимите показатели. Проблемът остава във водата от централната мрежа, където концентрациите все още са различни в отделните части на града.

Областният управител на Враца Росен Михайлов, който председателства кризисния щаб, съобщава, че резултатите от междинните проверки на ВиК оператора вече показват намаляване на съдържанието на хром. На някои места стойностите са паднали под нормативната граница, но в други все още я надвишават.

Затова кризисният щаб запазва бедственото положение. Продължават и доставките на вода, докато измерванията в централното водоснабдяване не позволят отмяна на ограниченията.