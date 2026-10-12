Държавата сменя правилата за парите на кметовете. Проданов разкри новия план

Държавата няма да остави недовършени общински проекти, неразплатени строителни дейности и разкопани улици заради липса на финансиране. Това увери председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов пред участниците в Годишната среща на местните власти в курорта Албена. Той обяви и важна промяна в начина, по който занапред ще се разпределят средствата за общински инвестиции. Вместо водещ критерий да бъде единствено проектната готовност, държавата ще поставя акцент върху капацитета на общините, решаването на дългосрочни проблеми и конкретните резултати.

Няма да останат недовършени ремонти

„Няма да останат неразплатени проекти, няма да има разкопани улици и всичко ще бъде завършено“, увери Проданов.

Той призна, че финансовата ситуация в страната е тежка, но подчерта, че за Инвестиционната програма за общините са предвидени средства. По думите му Министерството на регионалното развитие и благоустройството е уверило, че няма целенасочено забавяне на плащанията и се работи максимално бързо за изплащането на парите.

Темата е особено чувствителна за местните власти, тъй като забавеното финансиране затруднява изпълнението на инфраструктурните проекти и създава проблеми при разплащанията с изпълнителите.

През август правителството предвиди над 1 млрд. евро за финансиране на обекти от общинската инвестиционна програма през 2026 година. От тях до 600 млн. евро са от бюджета на МРРБ, а до 460,2 млн. евро - от Българската банка за развитие.

Голяма промяна в разпределението на парите

Проданов даде заявка за нов подход при подбора на общинските инвестиции. Досега основно значение е имала готовността на проектите, но занапред трябва да се оценява и дали конкретната община има възможност да ги изпълни качествено.

Особено важен критерий ще бъде решаването на дългосрочни проблеми, както и постигането на измерими резултати от вложените публични средства.

Това означава, че бъдещото финансиране трябва да се обвързва по-тясно с реалния ефект от инвестициите, а не само с наличието на подготвена документация. Конкретните правила за прилагане на новия подход обаче тепърва трябва да бъдат уточнени.

Председателят на бюджетната комисия припомни, че през последните пет години честите правителствени смени са лишили общините от необходимата предвидимост за това какво и кога ще бъде финансирано.

Проданов заговори и за по-голяма финансова самостоятелност

Пред представителите на местната власт той коментира и дългогодишните искания за финансова децентрализация.

Според личната му оценка основната причина тя да не се осъществи досега е недостатъчният финансов ресурс. Затова като възможна първа стъпка Проданов посочи държавната подкрепа за по-ефективно събиране на местните данъци и такси.

Той потвърди, че актуализацията на данъчните оценки на имотите ще бъде заложена в бюджета за 2027 година. Предвижда се тя да бъде извършена на три етапа, за да се избегне рязко увеличение след близо две десетилетия без промяна.

Проданов изрази позиция, че подобни актуализации трябва да се правят по-редовно, вместо да се натрупват за периоди от 10-15 години и впоследствие да се налагат шокови корекции.

Нова такса смет, но без еднакъв подход за всички

Председателят на бюджетната комисия засегна и реформата на такса битови отпадъци, която трябва да въведе принципа „замърсителят плаща“.

Според него универсално решение за всички общини няма. Преди да бъдат въведени новите правила, хората трябва ясно да разберат за какво плащат и как ще се формират задълженията им.

Проданов предупреди, че разяснителните кампании вероятно ще бъдат по-лесни в малките населени места, докато големите градове ще се сблъскат с повече трудности.

Той настоя и за засилен контрол срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително по-строги законови мерки срещу нарушителите.

Председателят на бюджетната комисия призова местните власти да търсят работещи решения за реформата, вместо начини за непрекъснатото й отлагане. Той увери кметовете, че могат да разчитат на съдействие от централната власт.