"Стандарт" дава думата на реална България! 29 кметове в специален брой

„Стандарт“ излиза утре, 9 октомври, с уникален брой, посветен изцяло на българските общини и развитието на регионите. За първи път в най-новата вестникарска история 29 местни лидери разказват на едно място как се променят техните градове и села, кои са големите проекти и какво предстои. Специалното издание е своеобразен подарък към кметовете и поредно доказателство за каузата, която „Стандарт“ защитава от години - да бъде силният медиен глас на реална България.

29 истории за промяната

За първи път всяка страница има QR код, който води към филми и видеа от културното или природно наследство на градовете. Уникалните кадри са дело на партньорите ни от "Травъл ТВ" - най-голямата документална телевизия, която държи златния архив на българската културна съкровищница.

Докато голяма част от националния информационен поток остава концентриран около политическите сблъсъци в София, „Стандарт“ последователно избира друг фокус - хората и местата, в които всекидневно се изгражда бъдещето на страната.

През годините екипът на медията обикаля България град по град и село по село, за да показва не само проблемите, но и решенията, проектите и хората зад тях. Именно тази последователност превърна „Стандарт“ в една от малкото национални медии, които системно поставят развитието на регионите във фокуса на общественото внимание.

В утрешния специален брой 29 местни лидери представят своите истории за промяната - от инфраструктурата и градската среда до образованието, културата, туризма и възможностите за младите хора.

„Моят град“ стигна до повече от 50 населени места

Това присъствие в регионите не започва днес. Националната кампания „Моят град“ вече премина през повече от 50 български градове и села и продължава да показва малките и големите чудеса на промяната.

Кампанията разказва как с енергия, идеи и последователна работа местните власти променят облика на населените места. Тя отличава и онези кметове, местни лидери и обикновени хора, чийто ежедневен труд остава далеч от националните прожектори, но реално движи България напред.

От културното наследство към икономика и туризъм

Сред най-разпознаваемите каузи на „Стандарт“ остава и „Чудесата на България“. Чрез инициативата медията години наред работи за възстановяването, социализацията и популяризирането на българските региони чрез тяхното културно-историческо наследство.

Спасени крепости, възродени манастири и новоразкрити археологически обекти намират място не само като история, а като възможност за развитие. Голямата цел е културното наследство да престане да бъде пасивен спомен от миналото и да се превърне в икономически двигател за регионите.

През годините „Стандарт“ създаде и популяризира десетки регионални брандове, които помогнаха цели райони да станат по-разпознаваеми на европейската и световната карта на културния туризъм.

„Стандарт“ влезе и в класните стаи

До инфраструктурата и туризма медията постави още един стратегически приоритет - образованието.

Кампанията „По пътя на Априлци“ се превърна през тази година в единствена по рода си медийна инициатива, която прекрачи прага на българските училища и върна Възраждането към живота през погледа на младите хора.

Идеята е историята да не бъде просто урок от учебника, а преживяване, което помага на новото поколение да разбере хората, идеите и ценностите, върху които е изградена съвременна България.

Кулминацията идва в понеделник

Една от големите кулминации на дългогодишното партньорство на „Стандарт“ с българските общини предстои в понеделник - Деня на българската община.

На сцената на Народния театър медията ще представи мащабния спектакъл и церемония „Българският код: Шевицата!“.

Там отново ще бъдат отличени едни от най-успешните български кметове - местни лидери, които въпреки кризите и липсата на държавен бюджет са постигнали значими резултати в съхраняването на културното наследство, традициите и местните културни институции.

За „Стандарт“ общината никога не е била просто административна или географска територия. Тя е памет, идентичност, общност и бъдеще.

Затова и утрешният специален брой е повече от вестник. Той е признание към хората, които всеки ден променят българските градове и села - и още едно доказателство, че

„Стандарт“ остава медийният глас на българските общини!