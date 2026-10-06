Шишков събира районните кметове на София. На масата са парите и големите проблеми

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков събира днес районните кметове на София и народни представители на работна среща, посветена на проблемите и инвестиционните нужди на столицата. Разговорите започват в 9.30 часа в сградата на МРРБ, а след тях е предвиден брифинг за медиите.

Очаква се районните кметове да поставят конкретни казуси, свързани с инфраструктурата, благоустрояването и възможностите за държавно финансиране.

Парите за общински проекти са важна част от разговора

Срещата идва на фона на активното изпълнение на Инвестиционната програма за общински проекти, която е един от основните инструменти за финансиране на местна инфраструктура от държавния бюджет. През август МРРБ въведе актуализирани правила за отчитането и плащанията по приоритетните обекти, а самият Шишков вече обяви, че общините трябва по-ясно да подреждат проектите си според реалните нужди на хората.

За столичните райони това е особено важно, защото значителна част от проблемите изискват средства извън собствените им бюджети. В програмите на Столична община са заложени редица ВиК обекти в „Нови Искър“, „Овча купел“, „Панчарево“ и други райони, както и проекти за улици, канализация и подобряване на градската среда.

Районите имат различни проблеми

Нуждите в отделните части на София са много различни. В крайните квартали и селата към Столична община сред най-често поставяните въпроси са липсваща канализация, амортизирани водопроводи и недостатъчна пътна инфраструктура. В по-гъсто населените райони натискът е върху улиците, тротоарите, паркирането, зелените площи и обществената инфраструктура.

Именно затова МРРБ посочва, че срещата няма да бъде само общ разговор за политики, а ще се търсят възможности за решаване на конкретни проблеми по райони.

Очакват се конкретни ангажименти

Шишков вече нееднократно е заявявал, че държавата трябва да работи по-тясно с местната власт и проектите да се движат с ясни срокове и отговорности. Днешната среща ще покаже кои столични проблеми могат да получат подкрепа още в рамките на действащите програми и за кои ще трябва да се търси ново финансиране.

Фокусът според МРРБ ще бъде върху мерките, които пряко подобряват условията за живот в София. Очаква се след разговорите министърът и районните кметове да обявят кои от поставените въпроси могат да получат решение в кратки срокове.