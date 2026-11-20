ДПС няма да подкрепи за членове на ВСС Емил Дечев и Андрей Янкулов. Няма да подкрепим Дечев. Всички знаем неговите проблеми с домашното насилие. В обществото съществуват сериозни притеснения как човек, замесен с домашно насилие, на когото предстоят висящи производства, а най-вероятно и процес, ще кадрува в съдебната власт, каза зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид по време на дебатите за избор на членовете от парламентарната квота във ВСС.

Той направи най-нечестните избори в историята на България, допълни Хамид.

Около Андрей Янкулов и неговата организация Антикорупционен форум висят много въпроси, които не получиха отговор по казуса „Петрохан“. Остават съмнения за участието на Янкулов в казуса „Петрохан“, продължи Хамид. И допълни, че ДПС ще подкрепи останалите кандидати за ВСС.

Бяха забелязани изключително интересни совалки по ъглите и коридорите на парламента, както и тайни срещи в нечии в кабинети където беше постигната договорка кой да влезе във ВСС

Вече е налице нова сглобка - ПБ, ПП и ДБ, която договори на тъмно, на тайно, кои лица днес да бъдат избрани, каза Хамид. И допълни: „След гласуването ще разберете какво е договорила вашата сглобка“.

Хамид заяви, че за кандидатите, които няма да влязат във ВСС, депутатите от "Прогресивна България" ще даде по 70 глада. Разпределени са по редове в залата, за да е по-лесно, каза Хамид. И прочете имената на кандидатите за членове на ВСС, които според ДПС са договорени на тайните срещи и ще бъдат избрани:

"Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Налчев и Цвятко Лазаров. Честито на новоизбрания, договорения, това по тъмни доби е договорено от новата сглобка. Честито на новата сглобка."

Този ВСС ще бъде най-политизираният орган в съдебната власт, каза Хамид. Как ще обяснят това на своите избиратели ПП и ДБ? Сигурно ще намерят някакви варианти, за да обясняват новата сглобка, заяви Хамид.

И обобщи: "Знаем кои лица са участвали, кои са преговаряли. Налице е нова сватба и това е резултатът нея!".