ГЕРБ ще подкрепи кандидатите за новия Висш съдебен съвет, които притежават необходимите професионални качества, но няма да наложи единна партийна позиция за всички номинации. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Той изрази увереност, че има достатъчно мнозинство за избора на новите членове на ВСС, но предупреди, че действащият съдебен съвет ще бъде заменен с такъв, избран от нова политическа сглобка.

"Ще подкрепим всички професионалисти от кандидатите за Висшия съдебен съвет", заяви Борисов. "Има 12-14 човека, които са професионалисти, ще ги подкрепим", добави той.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че сред номинираните има хора, които не са участвали в партийния живот и не са заемали министерски постове. Същевременно призна, че по отношение на някои кандидати депутатите от партията му ще гласуват различно.

"Има хора, които не са били партийци, които не са били министри. Тома Биков не иска да гласува за Емил Дечев заради домашното насилие. За някои ще има шарено гласуване от нашата група", заяви Борисов, като посочи позицията на своя съпартиец.

Той изрази удовлетворение, че предстои смяна на досегашния състав на ВСС, но отправи и политическо предупреждение.

"С радост ще гласуваме този Висш съдебен съвет да си отиде. Само че ще бъде заменен с нова сглобка. Гледайте как гласуват последните пет реда в залата от "Прогресивна България". По 70 човека ще гласуват за тези, които не трябва да бъдат избрани. Тези, които трябва да бъдат избрани, ще бъдат подкрепени от всички 130 души", заяви председателят на ГЕРБ.

Борисов категорично отхвърли твърденията, че партията му е участвала в предварителни политически споразумения за разпределението на местата в съдебния съвет. "Никой от нас не е участвал в договорка за ВСС", отсече той.

Народното събрание трябва да избере 11 членове на ВСС от парламентарната квота. За всеки кандидат са необходими най-малко 160 гласа, като гласуването се провежда поотделно.