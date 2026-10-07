Правосъдие

Нов главен прокурор. ВСС започва процедурата

На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който Ваня Стефанова може да оглавява прокуратурата

Нов главен прокурор. ВСС започва процедурата
Снимка: БНТ
07 окт 26 | 8:40
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Мира Иванова

Прокурорската колегия на ВСС започва процедурата по определяне на нов и.ф. главен прокурор.

На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата.

След промените в Закона за съдебната власт заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира Пленумът на ВСС.

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Автор Мира Иванова

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