Нов главен прокурор. ВСС започва процедурата

Прокурорската колегия на ВСС започва процедурата по определяне на нов и.ф. главен прокурор.



На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата.



След промените в Закона за съдебната власт заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира Пленумът на ВСС.