Нова афера у нас разкри Европейската прокуратура. Хората на Лаура Кьовеши внесоха обвинителен акт в Софийския градски съд срещу представител на дружество, участвало в мащабен проект за модернизация на железопътната инфраструктура между София и Пловдив. Разследването е свързано с предполагаема измама при осигуряването на европейско финансиране на стойност 213,7 млн. евро, съобщиха от институцията на 19 ноември.

Проектът обхваща участъци от една от основните железопътни линии в страната. Договорът за изпълнението му е възложен на консорциум от три компании, като обвиняемият е законен представител на едно от участващите дружества.

Фирма в несъстоятелност получила достъп до европейски пари

Според Европейската прокуратура обвиняемият е предоставил чрез управителя на консорциума невярна информация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ). Целта според разследващите е била дружеството да бъде представено като отговарящо на условията за получаване на средства от Европейския съюз.

Ключовото обстоятелство е, че фирмата е била обявена в несъстоятелност още през 2012 г. Въпреки това при кандидатстването е декларирано, че тя не е обект на подобна процедура. По данни на прокуратурата управителят на консорциума, чрез когото е подадена информацията, не е знаел за обстоятелствата, свързани с предполагаемото престъпление.

В резултат на представените документи през 2019 г. консорциумът е получил одобрение за безвъзмездно европейско финансиране в размер на 213 714 235,14 евро.

Над 68 млн. евро са изплатени между 2019 и 2024 г.

Според официалните данни на Европейската прокуратура в периода от 2019 до 2024 г. НКЖИ е превела на консорциума общо 68 213 186,03 евро. Средствата са осигурени чрез Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

Разследването поставя въпроса за достоверността на документите, въз основа на които е одобрено финансирането. Посочените 213,7 млн. евро представляват размера на предоставената безвъзмездна помощ, а не установена финансова щета или доказано присвоена сума.

ДАНС и Националната полиция участвали в разследването

В хода на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни адреси в България, включително в офиси на компании и частни жилища. Иззети са документи, свързани с тръжната процедура, възлагането на договора и неговото изпълнение.

В действията по разследването са оказали съдействие Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Първоначалният сигнал за предполагаемите нарушения е подаден от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която впоследствие е провела и допълнително разследване.

След внасянето на обвинителния акт случаят преминава към съдебната фаза. Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното с влязъл в сила съдебен акт.