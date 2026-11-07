2275 съдии решават днес кои шестима ще влязат в новия ВСС

Общо 2275 съдии в България избират днес, 7 ноември, шестима свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). За местата в Съдийската колегия се състезават 21 магистрати, които бяха изслушани на Общото събрание на съдиите на 31 октомври.

Гласуването започна в 8:00 часа и ще продължи до 18:00 часа. Вотът се провежда с хартиени бюлетини в 30 избирателни секции в страната.

Сред кандидатите има съдии от районни, окръжни, апелативни и върховни съдилища, както и магистрати от административното правосъдие.

За шестте места се борят Васил Пеловски, Красимира Милачкова, Стою Згуров, Васил Петков, Младен Димитров, Веселка Златева-Кожухарова, Мария Терзийска, Тодор Тодоров, Даниела Александрова, Надя Пеловска-Дилкова, Емилия Василева, Светлана Калинова, Стефан Илиев, Красимир Мазгалов, Владимир Вълков, Весела Евстатиева, Асен Цветанов, Албена Момчилова, Роман Николов, Явор Колев и Красимира Донева.

Резултатите се очакват до 23 часа

Преброяването на бюлетините и изготвянето на протоколите ще бъдат заснемани, като видеонаблюдението ще се излъчва в реално време чрез сайта на ВСС.

Очаква се до 23:00 часа председателят на избирателната комисия да обяви резултатите за всеки кандидат, имената на избраните шестима членове и дали изборът е редовен.

В изборния процес участват и наблюдатели от професионални и граждански организации, сред които Съюзът на съдиите в България, „Правосъдие за всеки“ и Българският институт за правни инициативи.

Парламентът трябва да попълни още 11 места

Изборът на съдиите е част от процедурата за формиране на новия Висш съдебен съвет.

Прокурорите вече избраха четирима свои представители след два тура на гласуване.

Предстои Народното събрание да избере още 11 членове от парламентарната квота – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия. Изслушването на кандидатите в парламентарната правна комисия приключи на 5 ноември.

Новият състав на ВСС ще има важна роля при назначенията, повишенията и дисциплинарната отговорност на магистратите, както и при управлението на съдебната система.