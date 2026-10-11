Прокурор с шокиращи думи за 14-годишното момче, убило майка си

Нещо много страшно разкри прокурор прокурор Гинка Лазарова за 14-годишното момче, убило майка си. Не мисля, че престъплението е извършено в състояние на афект. Аз мисля, че е обмисленo, заяви Лазарова.

Призив към всички родители отправи прокурор Гинка Лазарова. Тя коментира пред медиите решението на Окръжния съд в Пловдив да остави за постоянно в ареста Т. Й. К, 14-годишното момче, обвинено в убийството на собствената си майка, предаде Plovdiv24.bg.

Според Лазарова тежкото престъпление трябва да накара обществото да се замисли за отношенията между родители и деца и за необходимостта от повече общуване в семейството.

Днес е неделя. Само бих искала да ви кажа, да ви предложа на вас и на всички хора - приберете се вкъщи, поговорете с децата, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се и на родителите си, кажете им, че ги обичате. Това е може би малкото нещо, което можем да направим, за да не се събираме по такива поводи повече, заяви Лазарова

Думите ѝ прозвучаха след съдебното заседание, на което магистратите уважиха искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо непълнолетния.

На въпрос дали семейни проблеми стоят в основата на трагедията, адвокатът посочи, че причините за случилото се все още не са напълно изяснени.

"Причината не е много ясна. Затова ви казвам, че е хубаво да се говори с децата. Едно 14-годишно момче, както и по-големите деца, а може би не само децата, но и възрастните, имат нужда да общуват, да говорят, да споделят проблемите си, да усещат някаква топлина от родителите си и да им се казва от време на време, че са желани и обичани“, подчерта тя.

Юристът не скри емоцията си и отказа да разкрие подробности за обстоятелствата около убийството. По думите ѝ законодателят неслучайно е предвидил подобни производства срещу непълнолетни да се разглеждат при закрити врати.

"Не мисля, че е добре нито за обществото, нито за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни“, коментира тя.

Гинка Лазарова изрази и мнение, че престъплението не е извършено в състояние на афект, а е било обмислено.

Аз не мисля, че има афект тук. Аз мисля, че е обмисленo, заяви още Лазарова

Оръжието, с което е извършено убийството, е установено от разследващите - нож.

В отговор на журналистически въпрос дали е било нанесено само едно пробождане, тя отговори отрицателно. От думите ѝ става ясно, че нападението не се е ограничило до едно пробождане, без обаче да бъдат посочени повече подробности за нараняванията на жертвата.

Адвокатката потвърди също, че повдигнатото обвинение е за умишлено престъпление по член 116 от Наказателния кодекс. Тя отново подчерта, че не желае да разкрива допълнителни подробности за случилото се заради изключително тежкия характер на случая.

Тя уточни, че едва 48 часа са изминали от трагедията и тепърва предстои да бъдат изследвани причините за извършването на деянието.

Момчето е дало обяснения след повдигането на обвинението, но Лазарова обаче отказа да разкрие какво точно е разказал непълнолетният.

По думите ѝ съдът е приел, че са налице законовите предпоставки за задържането му, включително обосновано предположение за извършено престъпление и опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Припомняме, че трагедията се разигра в Пловдив след конфликт между 14-годишния ученик и неговата 45-годишна майка. Жената е била прободена с остър предмет, а след случилото се момчето само е потърсило помощ.

Майката и синът са се преместили наскоро от Стара Загора в Пловдив, след като детето е прието в престижна гимназия. Преди това то е било отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а бащата не е участвал активно в отглеждането му.

Предстои назначаването на психиатрична експертиза, която да изясни психичното му състояние във връзка с извършеното деяние.

Определението за задържане под стража подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.