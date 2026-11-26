На бюрото на германеца пристигат 3602 разследвания за щети от над 67 млрд. евро

Европейската прокуратура има нов ръководител. Германецът Андрес Ритер официално пое поста на европейски главен прокурор, наследявайки румънката Лаура Кьовеши - първия човек начело на институцията, превърнала се в един от най-важните инструменти на Европейския съюз за разследване на измами с общностни средства.

На тържествена церемония в Люксембург на 26 ноември Ритер положи клетва пред Съда на Европейския съюз. Заедно с него тържествено задълженията си поеха и шестима новоназначени европейски прокурори от Белгия, Чехия, Франция, Германия, Малта и Словения.

Новият ръководител се ангажира да изпълнява функциите си при пълна независимост, в интерес на Европейския съюз и без да търси или приема указания от външни лица и организации. Той пое и задължение да пази поверителността на информацията, с която разполага институцията.

"Няма европейска общност без правова общност. Не може да има Европейски съюз без върховенство на закона", заяви Ритер в обръщението си след церемонията. Той подчерта, че Европейската прокуратура ще продължи да защитава основните ценности на Съюза и да работи в сътрудничество с националните власти.

Кой е новият европрокурор

Андрес Ритер има близо три десетилетия опит в германската прокуратура. Започва кариерата си през 1995 г., а през 2008 г. става заместник главен прокурор в германската провинция Мекленбург-Предна Померания.

Между 2013 и 2020 г. ръководи различни прокуратури, включително специализираната структура за икономически престъпления и киберпрестъпност в Росток. През ноември 2020 г. става първият европейски прокурор от Германия, а впоследствие е назначен за заместник на европейския главен прокурор.

Кандидатурата му беше подкрепена от Съвета на ЕС през март 2026 г., а Европейският парламент одобри избора му. Официалното решение за назначаването е от 25 март. Мандатът му започва на 1 ноември 2026 г. и е за седем години, без възможност за подновяване. Така клетвата в Люксембург на 26 ноември е официалното тържествено встъпване в длъжност, а не началото на мандата му.

Наследството на Лаура Кьовеши

Ритер поема институция, която през последните години натрупа сериозна тежест в европейското правосъдие. Начело на нея досега беше Лаура Кьовеши - румънската магистратка, чието име в България се превърна в символ на надеждата за независимо разследване на злоупотребите с европейски пари и корупцията по високите етажи на властта.

През юни 2021 г. Кьовеши избра София за първата си работна визита извън Люксембург след старта на Европейската прокуратура. Тя се срещна с представители на българските институции, включително с тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Посещението ѝ се случи на фона на остро обществено напрежение около работата на българското обвинение и протестите с искане за оставката на Гешев.

Българската среда в европрокуратурата

Скандалната прокурорка Теодора Георгиева, която остана известна като Теди Еврото - заради честите си посещения на диванчето на Пепи Еврото, остави грозна следа в европрокуратурата.

Кьовеши разпореди разследване на Теодора Георгиева. През февруари 2026 г. Колегията на Европейската прокуратура я призна за виновна в три дисциплинарни нарушения, определени като сериозно служебно провинение. През юли институцията приключи процедурата с наказание "порицание". Мандатът на Георгиева изтече на 28 юли 2026 г., а през септември старият Висш съдебен съвет я "награди", възстановявайки я на предишната ѝ длъжност - съдия в Административен съд - София-град.

67 милиарда евро под лупа

Мащабът на задачата пред Ритер е огромен. Според годишния доклад на Европейската прокуратура към 31 декември 2025 г. институцията е водила 3602 активни разследвания. Предполагаемите щети за бюджета на ЕС и националните бюджети надхвърлят 67,27 млрд. евро.

Само измамите с ДДС и митническите приходи формират предполагаеми щети за около 45 млрд. евро. През 2025 г. са открити 2030 нови случая - с 35% повече спрямо предходната година. Близо 27% от разследванията имат трансгранично измерение.

Тези числа показват защо Европейската прокуратура се превърна в ключов инструмент за защита на финансовите интереси на Съюза. Тя разследва и преследва престъпления като измами с европейски средства, корупция, присвояване на имущество на ЕС, пране на пари и мащабни трансгранични измами с ДДС.

Институцията работи в тясна връзка с делегирани европейски прокурори в участващите държави членки. България е сред страните, включили се в този механизъм. При трансграничните престъпления координацията между националните власти е особено важна, тъй като схемите често преминават през няколко държави и използват сложни финансови структури.

Големите предизвикателства

Андрес Ритер поема Европейската прокуратура в момент, когато доверието в правосъдието и способността на институциите да разследват злоупотреби са подложени на сериозно изпитание.

Новият главен прокурор наследява структура с натрупан опит, но и с тежки предизвикателства. Предстои да покаже дали ще успее да запази независимостта ѝ, да ускори разследванията и да превърне огромните цифри в конкретни резултати - обвинения, съдебни решения и възстановени средства.