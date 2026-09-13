Лоши новини! Нидерландски министър ни попари за Шенген
Испания обеща да има гласуване по въпроса през декември
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Испания обеща да има гласуване по въпроса през декември
В България все още липсват окончателните присъди по дела за корупция на високо ниво
София. Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова откри днес в резиденция „Бояна" кръгла маса на тема „Върховенство...