Попитали Радио „Ереван“ защо корабът на социализма се движи бавно и радиото отговорило: Защото 75% от парата отива в свирката. С този стар виц от времето на социализма проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обясни проблемите с реформирането на българската правосъдна система. Проблемите с правовата държава у нас са известни. Една от причините на нас да не ни се получава е фактът, че има много приказки, но няма професионален разговор, изтъкна професорът.

Той определи избора на нов ВСС като стъпка в правилна посока – нормални, спокойни хора, които дават надежда „нормалността да се върне“.

Но това няма нищо общо с реформата в съдебната система. Мнозина говорят за реформата сякаш са ясни целите й и начинът, по който ще се случи. Но това изобщо не е ясно, предстои сериозен разговор по темата, каза проф. Вълчев.

Досега фокусът е върху персоналните назначения, включително за главен прокурор. Но системни проблеми не могат да се решават с персонални назначения, а със системни промени и решения. Няма да решим транспортния проблем на София като сменим ватманите, каза Даниел Вълчев.

Къде е системният проблем с прокуратурата? Ние имаме един от най-високите проценти прокурори на 100 000 души население. У нас има 24 прокурори на 100 000 души, в Германия са 8, във Франция – 4, каза юристът.

В България е много малък шансът да бъдете оправдан, ако стигнете съда. 93-95 % от делата завършват в полза на прокуратурата, към това се добавя и усещане за безнаказаност от една страна, от друга - не се използва ресурсът на прокуратурата по предназначение, каза още Даниел Вълчев. Според него трябва да се отнеме правото на ВСС да прави персонални предложения и да се даде на колегиите.