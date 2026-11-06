Обичано с години предаване изчезва от ефир

Популярното предаване "Час по България" спира да се излъчва. На 6 ноември ще бъде последното му издание. Това обяви неговият автор и водещ - известният историк проф. Пламен Павлов.

"Тази вечер ще може да изгледате последното излъчване на "Час по България". Да, не е грешка, това е последният "Час по България" – СКАТ, 6.11. 2026 /четвъртък/ от 21.40 ч.

Гост е гл.ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, който разказва за новите си проучвания в Мелник, Боженишки Урвич и Сандански.

За съжаление, предаването, което водих в продължение на 23 години, приключва по независещи от мен причини. Сърдечно благодаря на стотиците гости и на зрителите за вниманието и търпението през годините!", написа той във Фейсбук.

„Час по България“ е едно от дългогодишните научнопопулярни предавания на телевизия СКАТ, посветено на българската история, култура и национално наследство. То се излъчва от 1999 г., като сред първите му водещи са Асен Йорданов и историкът Божидар Димитров, а от юни 2003 г. негов автор и водещ е проф. Пламен Павлов.

Предаването е изградено като историко-културна дискусия с участието на учени, археолози, историци, музейни специалисти, писатели, журналисти и краеведи. В продължение на десетилетия то разглежда теми от българската история, археологията, етнологията, литературата и изкуството, като отделя специално внимание на ролята на България в европейската и световната история, както и на българските общности зад граница.

Разговорите в студиото са съпътствани от архивни кадри, исторически карти, снимки и други илюстративни материали, а зрителите имат възможност да участват с въпроси и мнения в пряк ефир. Освен исторически събития и личности, „Час по България“ представя археологически открития, нови научни изследвания, книги, изложби и конференции, свързани с българското културно-историческо наследство.

През годините предаването се утвърждава като телевизионна трибуна за популяризиране на историческото познание и за срещи между изследователи и широката публика.