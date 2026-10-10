Драма в ефира. Топ журналист напуска със скандални думи

Дългогодишният криминален репортер Мариета Николаева обяви, че напуска Нова телевизия след повече от 11 години работа в медията. Журналистката сподели своето дълбоко разочарование от настоящото управление на новините и посочи сериозни проблеми в подбора на кадри, които компрометират качеството на работата.

Решението ѝ е било трудно и закъсняло, но същевременно неизбежно заради създалата се обстановка в телевизията. Николаева е категорична, че пътищата ѝ с медията се разделят окончателно, въпреки любовта ѝ към професията.

Ето какво точно сподели тя във фейсбук

Скъпи приятели,

Напускам Нова телевизия. Най - трудното и закъсняло решение. И в същото време толкова улеснено. Не знам дали се разделям с голямата ми любов - журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят.

От уважение към моите приятели и колеги - стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизията, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума.

Но! Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът й - новините да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват. Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост. Не един и двама колеги си тръгнаха от нюзрума на новините, за да се даде път на изключително компромисни 'наши хора'.

И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията и първо на стаж, постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?

Благодаря ви за доверието, скъпи приятели.

Правих чиста и качествена журналистика. Никога не направих компромис с морала, принципите си и правилата на журналистиката. Нямам каквито и да е свързаности, зависимост и винаги съм работила единствено в интерес на обществото - основна роля на журналистиката.

Надявам се, нормалността, хигиената и професионализмът отново да се завърнат.



