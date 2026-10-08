Известен водещ се връща в ефира

Михаил Дюзев, един от най-разпознаваемите гласове в българския радиоефир, е новият водещ на сутрешния блок на Радио ФОКУС. Журналистът, който 23 години беше част от "Дарик" и 17 от тях будеше слушателите с "Дарик кафе", застава зад микрофона на националното радио от понеделник, 12 октомври.

Какво се променя в сутрешния блок

Сутрешният блок на ФОКУС запазва основната си задача, да информира слушателите за най-важното, което се случва в България и по света. Новото е, че към новините се добавят качествен коментар и анализ, поднесени така, че да са полезни и лесни за възприемане, без да натоварват слушателя в началото на деня. С привличането на Дюзев ФОКУС, която обединява национално радио и информационна агенция, цели да утвърди мястото си сред информационните лидери на пазара на качествено съдържание в България. Медията ще съхрани и вече извоюваната си позиция на безпристрастна, но твърда медия с позиция.

Кой е Михаил Дюзев

Роден е през 1975 г. в София и израства в Костинброд. Завършва културология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и прави първите си стъпки в журналистиката в телевизия Канал 3 под ръководството на Сашо Диков. През 2001 г. печели конкурс за водещи в "Дарик" и започва да представя новините, а от 2008 г. поема сутрешния блок "Дарик кафе". Зрителите го познават и от телевизионния екран. През 2014 г. води "Нека говорят..." по bTV заедно с Жени Марчева, по-късно и киното предаване "Като на кино".

От 2020 до 2023 г. е лице на публицистичното "Пресечна точка" по Нова телевизия, където за три години гостуват над 350 души.