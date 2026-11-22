Продуцентът Андрей Арнаудов се върна към един от най-драматичните периоди в кариерата си, когато заедно с дългогодишния си партньор Иван Христов се озовали на крачка от фалита. До критичната ситуация се стигнало след финансовия срив на телевизия ТВ7, който изправил двамата пред тежка морална дилема - дали да изплатят хонорарите на екипите си, въпреки че самите те така и не получили тези средства. В крайна сметка тандемът решил да поеме финансовия удар на свой гръб, макар това да ги поставило на ръба на разорението.

Откровеното признание Андрей направи в ефира на предаването "На Фокус" по Нова телевизия пред Лора Крумова, където гостува по повод новия им телевизионен формат "Шарк Танк" - шоу, в което български предприемачи ще търсят финансиране за идеите си от утвърдени бизнесмени.

"Имахме един момент в нашия живот, в който ТВ7 фалира. Трябваше да решим един морален казус - дали да платим едни пари, които не сме взели, на много хора, или да не ги платим. Избрахме да ги платим", разказа Арнаудов, като не скри, че след това решение двамата с Иван буквално са били на ръба на фалита.

Спасителната ръка в този труден период дошла от телевизионния мениджър Павел Станчев. По думите на Андрей именно той им дал шанс да започнат начисто в конкурентната Би Ти Ви, където стартирали редица нови продукции, включително един от най-успешните им проекти - "Фермата".

Този професионален обрат се оказал ключов не само за телевизионната им кариера, но и за цялостната им обществена ангажираност. Покрай "Фермата" Иван и Андрей се насочили активно към патриотични каузи, последвани от проекти като "ДНК" и инициативи в подкрепа на развитието на страната. Така естествено се сближили с българската предприемаческа общност, което днес стои в основата на подготовката им за "Шарк Танк".

Според Арнаудов предстоящото предаване далеч няма да представлява сух разговор за числа и бизнес планове, а ще залага на силната човешка история. "Това не е икономическо или бизнес предаване. В него има емоция, драма, сълзи, радост и мечтите на много хора", подчерта той и призова кандидатите с идеи да побързат с регистрацията си на сайта на Нова телевизия, като задължително приложат кратко видео представяне, тъй като снимките наближават.

В разговора продуцентът защити и ролята на родния частен бизнес, противопоставяйки се на клишето, че у нас има единствено олигарси. По думите му България разполага с модерна индустрия и новатори, чиито продукти се продават успешно по целия свят и движат икономиката напред.

Арнаудов призна още, че последните три години, откакто с Иван работят изцяло на свободния продуцентски пазар, са били сериозно изпитание, но са им донесли безценна независимост. Днес двамата продължават да развиват мащабни проекти в телевизията, киното, рекламата и събитийния мениджмънт с убеждението, че за работливите хора винаги ще има място - дори когато кризата изглежда непреодолима.