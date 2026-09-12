Иван Христов обиди жестоко българите!
Кои сънародници нарече малоумници
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Кои сънародници нарече малоумници
Снимките на „Лили – любовта е живот“ започват през април 2027 г., съобщи Иван Христов
Подсети за опасния пример
Вече има и ангажименти
Хората приемат позитивно всички образи, в които влиза в 13-и сезон на хитовото шоу за имитации
Големият български археолог проф. Иван Христов разкри второ созополско пристанище
Той коментира и участието си в "Като две капки вода"
Какво се случи?
Продуцентът предизвика фурор
Близка приятелка на Мария Бакалова ще се изяви на сцената
Феновете се надяват този сезон да донесе нови предизвикателства
Бях на 3 уискита преди 9 сутринта, разкри продуцентът
Какво се случи
Намеси се и фитнес инструктора Ванко Георгиев
Ирина Тенчева с просълзяващ пост във фейсбук
Продуцентите не могат да си позволят да останат без работа, тъй като зад гърба си имат огромен екип
Погребението ще бъде на 7 април
Феновете коментират
Медийното говорене трябва да се промени изоснови
Празнува рожден ден