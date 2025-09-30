Иван Христов с тежко предупреждение за волейболистите!

Докато трае всенародната истерия по волейбола, шоуменът Иван Христов предупреди за опасност, свързана с успеха на българските волейболисти на световното.

"Само да не ги счупим тези момчета. Да не стане същото с Григор Димитров, който не може да си гледа живота и приятелката, защото нашия народ му се възхищава и го ругае постоянно", това коментира той в „Пресечна точка" по Нова телевизия.

Той е на мнение, че както ни обединяват успехите в спорта, можем да имаме 5-7 национални приоритета, които да не зависят от политиката.

Иван се пошегува с провалите на българския национален футболен отбор, като заяви, че Владо Николов трябва да направи 10-11 момчета и да ги даде на футбола ни.

„Това беше личен успех на волейболистите, аз бях чичака на канапето пред телевизора. Това трябва да е ясно, както и че приятелката на Гришо не е националното ни гадже.

Склонни сме да правим такива обобщения", това допълни Симеон Колев, който също участва като седмичен коментатор в предаването, заедно и с певицата Деси Добрева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com