Тайният квартал на Аполония Понтика. Историята се променя

Големият български археолог разкри второ созополско пристанище

Нови страници от историята на черноморския полис написа книга на проф. Иван Христов

Една съвсем непозната и невероятно вълнуваща част от историята на древната Аполония Понтика разказва новата книга на проф. д-р Иван Христов „Between Sozopol and Talasakra. Unknown archaeology of the Sozopol Bay and its western hinterland“. В нея заместник-директорът на НИМ, който от години проучва полуострос Хрисосотира, представя резултатите от археологическите си изследвания в землището и акваторията на Черноморец, започнали още през 2014 г. В екипа на проф. Христов

участват и експерти от РИМ – Бургас



Основните изводи и научен принос са в заключителната част на труда, където проф. Христов разглежда характера на откритите структури и тяхното значение за историята на хилядолетния черноморски полис. Авторът предлага термина „проастион“ (προάστ(ε)ιον) за обозначение на крайградската зона на Аполония Понтика/Созопол, която включва пристанища и прилежащи структури. "Тайният квартал" обхваща полуостров Хрисосотира до град Черноморец, като новопубликуваните данни хвърлят допълнителна светлина върху развитието на региона.

Безкрайно интересни са новооткрития римски храм и късноантичната църква в м. Аклади до къмпинг Градина между Созопол и Черноморец. Представят се и резултатите от подводните изследвания в акваторията на крепостта Хрисосотира.

Още през 2018 г. проф. Иван Христов извади на бял свят

мистериозната история на къща от VІІ век

изградена полуостров Хрисосотира, която археолозите нарекоха сграда № 18. Тя е била опожарена най-вероятно при големите аварски и славянски нашествия срещу Константинопол. Собственикът й определено е бил богаташ, но не е имал време да спаси имането си. Под рухналия покрив са открити десетки керамични съдове, глинени и бронзови лампи. И съкровище от над сто монети. Най-ценни сред тях са 10 „жълтици“ - 7 византийски солида и 3 тремиса. Златните монети са отлично запазени. Те носят ликовете на императорите Маврикий Тиберий, Фока и Ираклий. Най-късните са с лика на император Ираклий (610-641 г.) и на неговия син Ираклий Константин.

Вероятно през 614 г. авари и славяни са нанесли сериозен удар на Хрисосотира при похода им към столицата Константинопол, коментира за "Стандарт" проф. Иван Христов.



Научният акцент в книгата на големия археолог пада върху една слабо проучена, но силно наситена с археологически обекти зона около западния край на Созополския залив на площ от над 300 дка. Изложението следва вече утвърден интердисциплинарен подход, приложен в сходни предишни обобщаващи публикации на автора, проследяващи поселищното развитие в крайбрежната Черноморска зона. Използвани са методи на

полевата и подводна археология

историческа география и геофизика. Всъщност текстът е предпоставка да се разшири научното познание за разположението и характера на археологически обекти от различни исторически периоди, разположени в околностите на Аполония Понтика/Созопол, съобщи РИМ-Бургас в своя публикация за книгата.

Научни рецензенти на труда са известните български историци и археолози проф. д-р Иван Тодоров и проф. д-р Сергей Торбатов.

Книгата има пет глави. Първата е географско описание на хинтерланда и характеристика на залива.

Във втората е направен преглед на всички запазени писмени извори за западната периферия на созополския залив. В трета глава се представят хипотези относно разположението на т. нар. „второ созополско пристанище“, упоменато през VI век в анонимен периплус на Черно море. Последните две глави от изложението всъшност представят резултатите от археологическото проучване на различни по вид и хронология археологически обекти, концентрирани на една не толкова голяма по площ територия, разположена в западния края на залива. Освен обобщението на данните от вече известни археологически експедиции, тук са публикувани за първи резултатите от разкопки на нови обекти, имащи пряко отношение към разглежданата тема.

В заключението е разгледан характерът на тези структури и мястото им в историята на хилядолетния черноморски полис. Авторът приема, че при западната брегова ивица на Созополския залив е налице на съвкупност от археологически обекти, които образуват

специфично предградие на Аполония Понтика/Созопол

назовано с гръцкия термин „προάστ(ε)ιον“ (proasteion). Това е подходящото обозначение за крайградско застрояване в предимно гръкоговоряща част от Средиземноморието и Черноморското крайбрежие за разлика от почти идентичния термин латински термин „suburbium“. Тук свързващи компоненти с града е пристанището/пристанищата и крайбрежният сухоземен път. Основната територия на този проастион обхваща полуостров Хрисосотира до град Черноморец, както и отделни структури чието описание се публикува за първи път.

През юни книгата ще бъде представена в Бургас, самата тя е качена на сайта на НИМ за свободен достъп.

