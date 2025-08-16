Златно съкровище в приказно наше село. Невиждано досега

Златно съкровище откриха археолозите в приказно наше село - Палат, община Струмяни. Подобно нещо досега не е излизало на бял свят

Златни и бронзови украшения, фрагменти от ножове и от друго въоръжение са сред първите находки от разкопките на некропола от Ранната желязна епоха в землището на с. Палат, в община Струмяни, съобщи специализираната платформа Archaeologia Bulgarica.

Накити от чисто злато

В могилите не са намерени гробни съоръжения и човешки кости, затова пък има доста накити и предмети от бита.

Такива дарове се намират често в погребални съоръжения на траките от периода IX-VII в. пр. Хр. „Но откритите предмети от 21,4 каратово злато в две от могилите – апликация за пришиване към дреха и спираловидно оформен накит, са особено впечатляващи, защото са рядкост в погребални комплекси от тази епоха в Тракия", коментира ръководителят на проучването доц. д-р Георги Нехризов (НАИМ–БАН).

Чудесата в некропола

"В това отношение некрополът при с. Палат се родее със синхронни обекти в Гърция като тези при Вергина, Агия Параскеви, Архонтико. Показваме ви не само накитите от обекта при с. Палат, но и възстановка на женски костюм от музея във Вергина със сходни украшения (Lady of Aigai, tomb AZVII) – за да си представите какво още биха могли да открият археолозите от екипа на доц. Нехризов, ако получат навременна финансова помощ, без да я чакат непременно и само от държавата. Всички вие сега имате възможност да се включите в дарителската кампания, обявена от Археологическия музей в Сандански – кой с колкото може; сметката на музея e BG91SOMB91303161953600. И ако го направите, от зрители на процеса по обогатяване на българската история, ще се превърнете в активни участници", призоваха от Archaeologia Bulgarica.

Възстановка на женски костюм от музея във Вергина със сходни украшения

Музеят в Сандански

От същия обект в музея в Сандански по-рано са постъпили пет меча, след като са били иззети от иманяри. Те са от типа „Ненцинген“ – тоест най-ранните, правени от желязо. В лабораторията Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie в Манхайм уточниха и периода на производството им: XII–XI в. пр. Хр.

"Този факт допълнително ускори началото на системното проучване – въздушно лазерно сканиране (LiDAR), теренни издирвания и накрая разкопките, потвърждаващи изключителното научно значение на обекта. Все по-ясно се очертава тезата, че долината на Струма може да е имала ключова роля в разпространението на технологията на желязото на Балканите. Но дали това ще се докаже? Дали и България ще проучи и покаже пред света своите съкровища от този забележителен комплекс, както вече от години правят със синхронните обекти в съседна Гърция? Това зависи от всички нас", допълниха археолозите.

