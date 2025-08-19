Експерт посочи най-лошите коли на легендарна марка

Един от еталоните в световната автомобилна индустрия несъмнено е Тойота.

Въпреки това, дори в моделната му гама има автомобили, които е най-добре да се избягват. Автомобилен експерт разказа за кои модели не трябва да се пипат.

„Нека започнем с най-очевидния пример - Toyota bZ4x. Първият електрически автомобил на марката се оказа голямо разочарование. Той влезе на пазара вече остарял: по отношение на пробег, мултимедия и оборудване, той отстъпваше не само на корейските, но и на китайските конкуренти.

Освен това, в студено време bZ4x губи мощност при зареждане толкова много, че се превърна в обект на редовна критика. Ако изберете електрически автомобил, то определено не този.“

„Сред настоящите бензинови автомобили Toyota, струва си да се внимава повече с две пълни противоположности - купето Supra и минивана Sienna. Supra беше противоречив резултат от сътрудничеството между японски и немски инженери, а Sienna редовно получава отрицателни отзиви от американските собственици по отношение на надеждността“, отбеляза експертът, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com